Белорусы оказались самыми желанными гостями в Киеве 9 11.01.2017, 9:46

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Беларусь находится на первом месте среди стран, туристы из которых наиболее часто посещают Киев.

Граждане Беларуси оказались среди лидеров по посещению украинской столицы иностранцами.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное Центром независимых социологических исследований «Омега» по заказу Управления туризма Департамента экономики и инвестиции мэрии Киева, пишет thinktanks.by.

Визуальная информация о результатах исследования размещена на странице Visit Kyiv в соцсети Facebook. В ней Беларусь находится на первом месте среди стран, туристы из которых наиболее часто посещают Киев. Также в лидерах по числу гостей украинской столицы граждане Польши, Турции, Германии, Израиля и Китая. Более подробная информация о количестве зарубежных туристов в Киеве пока не приведена.

В целом среди киевских визитеров преобладают гости из Европы (45,4%) и Азии (43,2%).

Чаще всего в Киев приезжают из-за рубежа ради туристических путешествий (48,6%), деловых встреч (35,1%), посещения друзей, родственников и знакомых (28,2%).

Чаще всего иностранцы про Киев, как туристический город, узнают из интернета (37%) и от друзей и знакомых (23,8%).

Большинство туристов едет в Киев на срок от 4 до 6 дней (46,1%). При этом 93,6% иностранных гостей ощущают себя в Киеве безопасно.

Самыми привлекательными локациями для туристов являются памятники истории и архитектуры, а также музеи, выставки и религиозно-культурные объекты.

В среднем туристы оценили гостеприимство киевлян, сервис в туристических локациях, обслуживание в отелях на 4,2 балла из 5 возможных. На 3,8 оценивается сервис в кафе и ресторанах, удобство транспортной инфраструктуры города, а также чистота и порядок на улицах.