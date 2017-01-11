закрыть
11 января 2017, среда, 13:17
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусы оказались самыми желанными гостями в Киеве

9
  • 11.01.2017, 9:46
  • 7,263

Беларусь находится на первом месте среди стран, туристы из которых наиболее часто посещают Киев.

Граждане Беларуси оказались среди лидеров по посещению украинской столицы иностранцами.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное Центром независимых социологических исследований «Омега» по заказу Управления туризма Департамента экономики и инвестиции мэрии Киева, пишет thinktanks.by.

Визуальная информация о результатах исследования размещена на странице Visit Kyiv в соцсети Facebook. В ней Беларусь находится на первом месте среди стран, туристы из которых наиболее часто посещают Киев. Также в лидерах по числу гостей украинской столицы граждане Польши, Турции, Германии, Израиля и Китая. Более подробная информация о количестве зарубежных туристов в Киеве пока не приведена.

В целом среди киевских визитеров преобладают гости из Европы (45,4%) и Азии (43,2%).

Чаще всего в Киев приезжают из-за рубежа ради туристических путешествий (48,6%), деловых встреч (35,1%), посещения друзей, родственников и знакомых (28,2%).

Чаще всего иностранцы про Киев, как туристический город, узнают из интернета (37%) и от друзей и знакомых (23,8%).

Большинство туристов едет в Киев на срок от 4 до 6 дней (46,1%). При этом 93,6% иностранных гостей ощущают себя в Киеве безопасно.

Самыми привлекательными локациями для туристов являются памятники истории и архитектуры, а также музеи, выставки и религиозно-культурные объекты.

В среднем туристы оценили гостеприимство киевлян, сервис в туристических локациях, обслуживание в отелях на 4,2 балла из 5 возможных. На 3,8 оценивается сервис в кафе и ресторанах, удобство транспортной инфраструктуры города, а также чистота и порядок на улицах.


Мнение

Лукашенко загибается без денег Радиной
Лукашенко загибается без денег Радиной Наталья Радина
Нельзя быть хитрее всех
Нельзя быть хитрее всех Мечислав Гриб
Массы народные и углеводородные
Массы народные и углеводородные Ирина Халип
Коротко о выборе реальности
Коротко о выборе реальности Лев Рубинштейн


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле