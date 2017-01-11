закрыть
11 января 2017, среда, 13:17
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Цена на нефть марки Brent упала ниже $54

  • 11.01.2017, 9:56
  • 5,455

Некоторый взлет мировых цен на «черное золото», зафиксированный с начала года, закончился.

Цены входят в обычное, без резких колебаний, состояние. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов, сообщают naviny.by.

Так, на Лондонской бирже ICE Futures нефть марки Brent торгуется на уровне 53,73 доллара за баррель. Напомним, 6 января цена на нефть этой марки поднималась до 57,39 доллара за баррель.

Схожая ситуация, разумеется, и с легкой нефтью марки WTI. На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) она торгуется на отметке 50,97 доллара за баррель (54,05).


Мнение

Лукашенко загибается без денег Радиной
Лукашенко загибается без денег Радиной Наталья Радина
Нельзя быть хитрее всех
Нельзя быть хитрее всех Мечислав Гриб
Массы народные и углеводородные
Массы народные и углеводородные Ирина Халип
Коротко о выборе реальности
Коротко о выборе реальности Лев Рубинштейн


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле