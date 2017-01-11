Цена на нефть марки Brent упала ниже $54 11.01.2017, 9:56

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Некоторый взлет мировых цен на «черное золото», зафиксированный с начала года, закончился.

Цены входят в обычное, без резких колебаний, состояние. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов, сообщают naviny.by.

Так, на Лондонской бирже ICE Futures нефть марки Brent торгуется на уровне 53,73 доллара за баррель. Напомним, 6 января цена на нефть этой марки поднималась до 57,39 доллара за баррель.

Схожая ситуация, разумеется, и с легкой нефтью марки WTI. На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) она торгуется на отметке 50,97 доллара за баррель (54,05).