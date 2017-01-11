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На Луне сфотографировали 130-метровый объект, похожий на позвоночник

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  • 11.01.2017, 10:08
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Время от времени сеть сотрясают очередные «космические сенсации».

В сети недавно был опубликован снимок якобы с Луны, на поверхности которой обнаружен странный 130-метровый объект, похожий на позвоночник умершего животного, сообщает grifonsoft.ru.

Если верить источникам, изображение было получено благодаря программе Google Moon, которая смогла точно указать координаты место расположения аномального артефакта. По крайней мере, все кто пользуется этой программой, могут самостоятельно убедиться в правдивости этой информации.


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