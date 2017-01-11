Оставивший минчан без денег и квартир застройщик повторил «трюк» в Бресте 9 11.01.2017, 10:21

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Безнаказанности застройщика способствуют те «чудеса», которые творят люди в мантиях.

История началась 11 лет назад. Десяток минских дольщиков вложили деньги в надстройку дома по пр. Независимости, 109 (известного как дом с растяжкой), и с тех пор не видели ни денег, ни квартир. Теперь угроза лишиться крыши над головой нависла и над жильцами брестской новостройки.

На многие квартиры уже наложено запретное предписание: их нельзя ни продать, ни обменять, ни переписать на родственника, а звенья цепочки ведут к застройщику «МинСервисТранс», который последние 7 лет проходит процедуру банкротства, пишет Realt.by.

Минск

Обманутые дольщики из Минска и брестчане, которые могут лишиться добросовестно купленных квартир и офисов, в один голос твердят, что стали жертвами продуманной схемы, но ни суду, ни прокуратуре это не очевидно.

В 2005 году молодые родители Александр и Елена Хиневы вложили $ 50 тыс. в долевое строительство «трешки» на Независимости, 109, в Минске: двухлетний сын рос и семья нуждалась в расширении. Сегодня сыну 13 лет, а Хиневы живут на родительской даче: надежд на то, что оплаченная квартира все-таки будет построена, у дольщиков почти не осталось.

— До вступления в долевое строительство у меня была своя «однушка» на Калиновского, — рассказывает Александр. — Потом у нас родился ребенок, и мы решили расшириться. В 2005 году продали мою квартиру за $ 36 тыс., добавили денег и вложились в строительство надстройки дома на Независимости, 109.

В 2006 году дольщикам должны были выдать ключи от готовых квартир, но строительство даже не началось. Следующий год их тоже кормили «завтраками». Когда стало очевидно, что застройщик не собирается строить мансарду, Хиневы попытались вернуть вложенные деньги, но «МинСервисТранс» объявил себя банкротом, так и не начав строительство.

В похожую ситуацию попал Алексей Беликов: около 8 лет он пытается вернуть $ 60 тыс., вложенные в строительство двухкомнатной квартиры в надстройке, через процедуру банкротства застройщика. Вместе с ним судятся еще трое дольщиков, но ни одному из них до сих пор не удалось ничего вернуть.

— Из материалов дела очевидно, что «МинСервисТранс» вывел деньги дольщиков со спецсчета на счет брестской фирмы «Арговест», — прокомментировал ситуацию Алексей Беликов.

Обманутые дольщики минской мансарды, которые заплатили по $ 40−60 тыс. за надежду получить квартиру на пр-те Независимости, уже несколько раз обращались в органы правопорядка с требованием возбудить уголовное дело по факту мошенничества, но прокуратура всякий раз спускала заявления до уровня РУВД, которое, в свою очередь, давало ответ: проверки проведены, нарушения не найдены.

Брест

Сейчас, в 2017 году, в Генпрокуратуру обратились брестчане, которые рискуют потерять добросовестно купленные квартиры и коммерческие помещения. Они считают, что, приобретая недвижимость у застройщика ЧУП «Вежабелинвест», стали жертвой заранее спланированной схемы.

Схему realt.by описывает так: «МинСервисТранс» переводил деньги минских дольщиков афиллировнной компании из Бреста — «Арговесту». Ему же по заниженной стоимости была продана другая афиллированная компания «МинСервисТранс» из Бреста — ЧУП «Вежабелинвест». Именно ЧУП «Вежабелинвест» построило квартиры и офисы, продало гражданам по рыночной цене. Теперь, когда сделка по продаже ЧУП «Вежабелинвест» признана недействительной, «МинСервисТранс» пытается отсудить у добросовестных покупателей недвижимость.

Офисное здание на пр-те Машерова

Сергей К. в 2009 году купил офис в Бресте на пр-те Машерова. Продавцом выступал ЧУП «Вежабелинвест», собственником на тот момент являлось ООО «Арговест». 112 «квадратов» обошлись в $ 50,5 тыс. В ноябре 2015 года Сергею пришло извещение от управляющего по банкротству компании «МинСервисТранс» с требованием в добровольном порядке вернуть помещение.

— Поначалу я решил, что это неудачная шутка. Обратился к знакомому адвокату, мол, как на это реагировать? Адвокат рекомендовал не игнорировать извещение, и я взялся за ответ. Но не успел я его отправить, как мне пришло исковое заявление из Минского городского экономического суда, куда меня вызывали ответчиком.

В суде выяснилось, что сделка по продаже ЧУП «Вежабелинвест» как имущественного комплекса, заключенная в 2009 году между продавцом «МинСервисТранс» и покупателем «Арговест», из-за заведомо заниженной цены продажи признана ничтожной, а вместе с ней — все сделки, заключенные застройщиком «Вежабелинвест» во времена, когда он числился в собственности «Арговеста» (с 2009-го по 2012 год). Помимо продажи помещения на Машерова, 30, «Вежабелинвест» в этот период успел построить в Бресте многоквартирный жилой дом с коммерческими помещениями по адресу ул. К. Маркса, 82, и полностью его распродать. Сергей К., у которого уже отсудили добросовестно купленную недвижимость, убежден: следующими жертвами «МинСервисТранс» могут статьт жители новостройки по ул. К. Маркса и собственники коммерческих помещений в ней.

— Такое ощущение, что на мне шла отработка этой схемы. Еще в 2012 году «МинСервисТранс» оспорил сделку купли-продажи компании «Вежабелинвест», которая продала мне офис на Машерова. Сделка была признана недействительной из-за заниженной стоимости. Казалось бы, причем здесь я? Два юрлица между собой что-то не поделили, а страдают добросовестные покупатели.

Самое интересное, что обе компании, участвующие в сделке купли-продажи имущественного комплекса «Вежабелинвест» (продавец «МинСервисТранс» и покупатель «Арговест»), принадлежат Сергею Осипову, который и принимал все распорядительные решения.

Сама по себе заниженная цена сделки не могла послужить причиной расторжения договора купли-продажи имущественного комплекса. Но когда продавец объявил себя банкротом, то управляющий в процедуре банкротства смог воспользоваться предоставленным ему законодательством правом оспорить сделки должника, которыми должник умышленно нанес вред интересам кредиторов. По словам адвоката Оксаны Чебушевой, основанием таких исков являются нормы Закона Республики Беларусь «О банкротстве».

— В зале суда выяснилось, что у «МинСервисТранс» были кредитные обязательства перед Белорусским народным банком на сумму порядка $ 500 тыс., и они не выполнены, — рассказывает Сергей К. — Кредит был обеспечен залогом, который исчез при загадочных обстоятельствах. Со слов судьи, против работника банка возбуждалось уголовное дело. Специалисты банка совершили уголовное преступление, вернув залог недобросовестному заемщику, а крайними оказались добросовестные покупатели. Несмотря на всю очевидность ситуации, судья вынесла решение не в мою пользу. Даже ходатайство о том, что я приобретал помещение как физлицо (а такие дела не могут рассматриваться хозяйственным судом), ни на что не повлияло — мое дело не передали в другую инстанцию. Я дошел до Верховного суда, но и там проиграл дело. Люди в судейских мантиях просто творят чудеса!

Адвокат

— Дела об установлении факта ничтожности сделки купли-продажи предприятия «Вежабелинвест» как имущественного комплекса о признании недействительными ряда государственных регистраций Национальным кадастровым агентством и территориальной организацией по госрегистрации недвижимого имущества проходили без участия собственников недвижимости — покупателей офисов и квартир, — комментирует ситуацию адвокат Оксана Чебушева. — Теперь принятые по этим делам решения носят преюдициальный характер (т.е. являются обязательными) для судов, рассматривающих дела по искам к собственникам объектов недвижимости. Предметом этих исков является опять же признание недействительными совершенных ими сделок по приобретению объектов недвижимости и признанию недействительными госрегистраций основанных на этих сделках прав. Результатом их рассмотрения может быть возвращение объектов недвижимости в конкурсную массу ООО «МинСервисТранс». При этом, исходя из предмета заявленных исков, в предмет доказывания не входят такие обстоятельства, как размер и источники финансирования строительства объектов со стороны «МинСервисТранс», «Вежабелинвест», «Арговест», объемы выполненных работ и их стоимость к моменту продажи предприятия «Вежабелинвест», размер вложенных непосредственно новыми собственниками средств в приобретенные ими объекты недвижимости.

Пока что Сергей К. является единственным собственником помещений, проданных имущественным комплексом «Вежабелинвест», сделка по которым полностью оспорена. Аналогичное дело по офису на пр-те Машерова, 30, уже рассматривает суд Ленинского района г. Бреста. Собственница офиса, пенсионерка 67 лет, приобрела его у физлица для того, чтобы обеспечить себе старость. Деньги выручила от продажи дачи и все до копейки вложила в его покупку.

Жилой дом в Бресте на Карла Маркса, 82, квартиры в которых под запретительным предписанием

На многие другие квартиры и офисы наложено запретное предписание: их нельзя ни продать, ни обменять, ни переписать на родственников. Например, Иван Гинев уже четыре года живет в брестской квартире по адресу ул. К. Маркса, 82, вместе с женой и ребенком, но не может переоформить ее на свое имя: с некоторых пор почтовый ящик Гиневых заваливают судебными повестками и запретительными предписаниями.

— В 2012 году мы купили готовую четырехкомнатную квартиру в новостройке на К. Маркса, 82, которую оформили на моего отца, — рассказывает Иван Гинев. — Продавцом выступала компания «Партнеры-Рент» (еще одно звено в цепочке передачи имущественного комплекса аффилированным компаниям. — Прим. Realt.by). На квартиру были потрачены деньги от продажи жилья меньшей площади. Цена квадратного метра была чуть ниже рыночной, но это компенсировалось состоянием купленной квартиры. Видимо, до продажи в ней была «бытовка» строителей. В комнатах находились кучи мусора, пустых бутылок и даже экскременты. Все стеклопакеты и радиаторы отопления были заляпаны раствором. Пришлось взрывать стяжку пола и менять утеплитель — до этого под ногами все «шаталось». Однако меня устраивал район и возможность осуществить перепланировку. В целом ремонт обошелся в сумму, сопоставимую со стоимостью приобретенных стен. Около года мы приводили квартиру в порядок, но первая судебная повестка пришла раньше. Сначала иски заявляло ЧУП «Вежабелинвест», потом ООО «МинСервисТранс». Запреты на регистрационные действия с квартирой то вводились, то снимались.

— В 2013 году суд Ленинского района г. Бреста решил не только отклонить иск ООО «МинСервисТранс», но и взыскать с него понесенные нами расходы на адвоката. Впрочем, денег мы так и не получили даже после возбуждения соответствующего исполнительного производства. Судебные письма продолжали поступать в почтовый ящик. В конечном итоге мы бросили участвовать в этом процессе, потому что это бесперспективно и очень дорого. Нашу квартиру не забирают сию секунду, просто суд не разрешает ей распоряжаться. И так со многими соседями. Одна семья хотела переехать в другой город, но не смогла этого сделать из-за введенных ограничений. Впрочем, некоторым удается провести сделку с квартирой в период между запретами.

Жители новостройки пока не верят, что могут реально лишиться квартир, купленных за собственные средства и зарегистрированных в законном порядке. Квартир, которые они за свой счет ремонтировали, эксплуатировали и жили все последние годы. Но история Сергея К., его тяжбы с застройщиком «МинСервисТранс», в результате которой предприниматель лишился добросовестно приобретенного офиса, доказывает, что это возможно.