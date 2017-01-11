«Откуда у чиновников коттеджи и поездки на курорты?» 21 11.01.2017, 10:29

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Бизнес назвал самые коррумпированные госслужбы Беларуси.

Как белорусские предприниматели воспринимают уровень коррупции и ее последствия? Чтобы узнать это, авторы исследования «Проблемы коррупции в оценках белорусских малых и средних предприятий» сравнили результаты опросов малого и среднего бизнеса с 2014 по 2016 годы. Респондентам предлагалось оценить уровень коррупции по пятибалльной шкале, где самая низкая оценка обозначает полное ее отсутствие, а самая высокая – ее присутствие повсеместно.

В 2014 году средний балл оценки уровня коррупции составлял 2,85, в 2016-м – 2,64.

А количество опрошенных предпринимателей, которые считают, что коррупция в деятельности малых и средних предприятий отсутствует или распространена незначительно, остается примерно одинаковым. Почти не изменилось и количество респондентов, относящих коррупцию к явлению всеобъемлющему (9-10%). Но тех, кто считает, что она присутствует в значительной степени, в 2014 году было 25%, а в 2016-м —13%. За счет этого процент считающих уровень коррупции умеренным, увеличился с 24,3% до 32,2%, пишет «Завтра твоей страны».

По данным TransparencyInternational, индекс восприятия коррупции в Беларуси в 2014 году составлял 31 балл, а страна была на 119 строчке рейтинга. У авторов исследования результат получился равным 54 баллам, что соответствует 47 месту в рейтинге, наряду с такими странами, как Коста-Рика, Венгрия, Маврикий.

— Если бы коррупцию оценивали только с точки зрения частного бизнеса, то по шкале, которая применяется TransparencyInternational, положение страны в рейтинге оказалось бы более высоким, — комментирует соавтор исследования, председатель наблюдательного совета Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента Игорь Пелипась.

Подсчеты данных за 2015 и 2016 год показали бы уровень восприятия коррупции в 59 и 62 балла соответственно – это 30-35 место в рейтинге TransparencyInternational, где находятся Польша, Тайвань, Кипр, Израиль, Литва, Словения.

Таким образом, уровень восприятия коррупции среди представителей малого и среднего бизнеса существенно ниже, чем в обществе в целом.

Скромнее, но хитрее

За последние три года предприниматели сталиболее остро ощущать коррупцию как существенную преграду для развития частного бизнеса, роста экономики, эффективности органов госуправления, привлечения инвестиций, решения хозяйственных споров в судах.

— И хоть все проблемы рассматриваются по остроте как средние, в целом озабоченность бизнеса растет, — отмечает Игорь Пелипась.

По сравнению с соседними странами в Беларуси коррупции меньше, что признают и отечественные, и иностранные предприниматели, отмечает сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимателей Виктор Маргелов. Но бизнесу от этого легче не становится.

— В Беларуси уровень коррупции скромнее. В кабинетах деньги даже по мелочам мало кто дает и берет, но существуют более хитрые схемы, — комментирует представитель бизнес-ассоциации.

Индекс делового оптимизма, который проводится каждые полгода, подтверждает, что, по мнению бизнеса, коррупция в стране растет.

— В последние три года число тех, кто считает коррупцию важной проблемой экономики и бизнеса, увеличились в 3-4 раза. Это означает, что госслужащие все больше ощущают неустойчивость своего положения, тяжелое материальное состояние, которое нужно поправлять. Это чиновники и используют в качестве оправдывающих факторов коррупции, — говорит Виктор Маргелов.

Кто виновен в коррупции?

Коррупция ведет к росту теневой экономики и уменьшению налоговых поступлений.

— С одной стороны коррупция – это серьезная проблема макроэкономического характера. Она также усложняет ведение бизнеса, а потери от взяток ложатся на плечи конечного потребителя, — подчеркивает Игорь Пелипась. — В то же время коррупция выступает как смазочный элемент системы, исходя из белорусских реалий, некоторые проблемы не смогли бы решиться, не будь коррупции. И это факт, хотя это и нельзя считать оправданием наличия коррупции.

На вопрос, кто виновен в коррупции, 22% опрошенных ответили, что обе стороны, 45% — затруднились ответить, остальные считают, что инициаторами выступают государственные служащие.

Основными причинами наличия коррупции представители бизнеса считают корыстолюбие госслужащих, высокую степень государственного регулирования экономики, терпимость общества к коррупции, недостаточный контроль служебной деятельности госслужащих.

Но то, как частный бизнес видит решение проблем с коррупцией, стало для авторов исследования неожиданностью.

Бороться с коррупцией можно двумя методами: силовыми (уголовное преследование коррупционеров) и экономическими (сокращение госрегулирования экономики).

— Представители малого и среднего бизнеса тяготеют к решительным методам: ужесточение наказания, контроль, — отмечает Игорь Пелипась. — Государственное регулирование экономики, работу с законодательством – их бизнес и называет основными причинами развития коррупции – ставят на более низкие позиции в рейтинге важных решений по предотвращению коррупции. Получается перевернутая картинка в головах у предпринимателей: бизнес признает причинами наличия коррупции определенные факторы, но не видит необходимости бороться в первую очередь именно с ними, — комментирует Игорь Пелипась.

Эксперт отмечает, что чем меньше государство регламентирует действия бизнеса, тем меньше ниш для коррупции. Наиболее эффективным шагом, по его словам, стала бы абсолютная прозрачность проведения всех процедур и решений госструктур.

— Если не удается поймать госслужащего на сокрытых доходах, его часто можно словить на тратах, многократно превышающих официальные доходы. Задаться вопросом, откуда у него коттеджи, шикарные автомобили, поездки на курорты. Поймать всех не получится, но многих – да, — добавляет лидер бизнес-сообщества Виктор Маргелов.