ФБР: Республиканцы также подверглись кибератакам из России 1 11.01.2017, 11:01

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Разведка США полагает, что хакеры взломали и некоторые республиканские серверы, но полученные данные не выложили.

Некоторые ресурсы Республиканской партии США подвергались кибератакам со стороны российских хакеров, заявил глава Федерального бюро расследований Джеймс Коми на слушаниях в сенате, передает русская служба BBC.

По словам Коми, речь идет об атаках на старые неактивные серверы, признаков взлома серверов, связанных с кампанией избранного президента США Дональда Трампа или действующих серверов Национального комитета Республиканской партии, не зафиксировано.

Коми также сообщил, что у хакеров была возможность избирательно выложить в открытый доступ информацию, добытую в ходе кибератак на серверы республиканцев, однако они этого не сделали.

Директор национальной разведки США Джеймс Клеппер дополнил, что с высокой вероятностью российские хакеры с помощью атак пытались выставить в негативном свете кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. По словам Клеппера, Россия пыталась повлиять на исход выборов во многих странах мира.

Во время избирательной кампании 2016 года были взломаны серверы национального комитета Демократической партии. Американские спецслужбы позднее заявили, что за атаками стоят российские хакеры. Администрация действующего президента Барака Обамы заявила, что в организации атак мог непосредственно участвовать российский президент Владимир Путин.

Эти обвинения стали причиной выдворения из США российских дипломатов, а также введение против России новых санкций. Россия все обвинения отвергла, а на высылку дипломатов решила не отвечать.

В начале января американская разведка после встречи ее руководителей с Трампом опубликовала доклад о российских хакерах. Согласно докладу, Путин якобы дал команду организовать кампанию с целью повлиять на результаты президентских выборов в США и дискредитировать кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.