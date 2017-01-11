Стало известно, когда начнет действовать пятидневный безвизовый режим 3 11.01.2017, 10:46

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Сегодня указ Лукашенко появился на национальном правовом интернет-портале.

Министерство иностранных дел Беларуси сообщило на своей странице микроблоге, что пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств, прибывающих через Национальный аэропорт «Минск», в нашу страну начнет действовать с 12 февраля, пишут naviny.by.

11 января на Национальном правовом интернет-портале опубликован указ Лукашенко от 9 января № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», который вступает в силу через месяц после официального опубликования.

5-дневный безвизовый режим въезда в #Беларусь вступает в силу с 12 февраля 2017 года https://t.co/ui7UfCg4RH pic.twitter.com/OEJqEvdnm2 — МИД Беларуси (@BelarusMID) 11 января 2017 г.

Как сообщалось, документ устанавливает безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток через национальный аэропорт Минск. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и некоторые другие государства.

По словам начальника главного консульского управления Министерства иностранных дел Игоря Фисенко, МИД не исключает возможности расширения в будущем перечня стран, граждане которых смогут въезжать в Беларусь без визы на пять дней.

«Что касается развития этого перечня стран, то, конечно, это возможно. В первую очередь мы будем отвечать взаимностью на подобные меры со стороны других государств, а также с учетом того, что международные отношения развиваются и наши двусторонние отношения с иностранными государствами развиваются, появляются новые партнеры, естественно, они могут включаться в перечень по мере развития отношений», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

По мнению экспертов, указ следует воспринимать со сдержанным оптимизмом и не стоит ждать мгновенных результатов с ростом посещаемости Беларуси иностранными туристами.