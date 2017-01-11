Директор школы в Лунинецком районе подозревается в присвоении КамАЗа 3 11.01.2017, 10:59

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На баланс школы в 2006 году был принят грузовой автомобиль, который в 2015 «списали» на вторсырье.

В Лунинце расследуется уголовное дело в отношении директора школы, подозреваемого в присвоении автомобиля КамАЗ, сообщила БелТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

В производство Лунинецкого РОСК поступили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении директора сельской школы по ч.3 ст.211 (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, в крупном размере) УК. На баланс учреждения образования в 2006 году был принят грузовой автомобиль. На тот момент его стоимость составляла Br11 млн (неденоминированных). Согласно документам, в 2015 году КамАЗ был списан на вторсырье. Но, по имеющимся сведениям, транспортное средство было продано еще семь лет назад. В причастности к совершению противоправных действий также подозревается бывший мастер производственного обучения.

Для выяснения всех обстоятельств проводятся допросы, изучается финансово-хозяйственная деятельность школы, осуществляется комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения грузовика.