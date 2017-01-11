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Три продукта, которые бодрят лучше кофе

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  • 11.01.2017, 11:10

Полезный и сбалансированный завтрак – залог отличного дня, а также позитивного самочувствия.

Если вы будете по утрам есть один из представленных ниже продуктов, то обратите внимание на приплыв энергии, пишет orthodox.com.ua.

Во-первых, это бананы. В них большое количество углеводов, а также калия. Чем меньше этого элемента в организме, тем менее активен человек.

Во-вторых, это овсянка. Эту кашу довольно часто едят на завтрак. Но именно овсянка продлит чувство сытости, а также будет регулировать уровень сахара в крови.

В-третьих, яйца. Этот продукт можно приготовить множеством способом. По сути, именно яйца на завтрак – очень популярный вид еды. В яйцах много белка и аминокислот.


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