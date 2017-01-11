Дмитрий Дашкевич: Радуется тот, кто радуется последний 1 11.01.2017, 11:16

1,672

Дмитрий Дашкевич

Поводов для празднования побед у патриотов Беларуси будет все больше и больше.

Об этом, комментируя ситуацию с тем, как активистам удалось отстоять право на бело-красно-белый автобус, написал в «Фейсбуке» лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич.

«Ватные шавки вроде Артема Агафонова и Вячеслава Дианова сами себе создали фейковый повод для радости и сами себе побесновались. Но реальность такова, что водителю автобуса, который возил активистов «Молодого фронта» и других патриотов на акцию в честь Слуцкого восстания никто не штрафовал за бело-красно-белый флаг.

Это трагическая новость для «ватников», но никто не будет заекрашивать бело-красно-белый автобус. По закону, если другой цвет не превышает 50%, автобус считается одного цвета. Как мы знаем, пропорции бело-красно-белого флага 1 к 2 - и поэтому автобус останется бело-красно-белым. Водитель же автобуса Виктор Бразовский был оштрафован на половину базовой величины за несанкционированную рекламу на автобусе (на борту был написан его номер телефона), но сейчас реклама уже согласована.

Бело-красно-белая лента в салоне автобуса прикреплено к зеркалу, а не на стекло и поэтому водитель ее не снимал и снимать никогда не будет. В отличие от всех тех «колорадов-русскомировцев», которые при первом звонке срывают со своей машины все, что можно содрать.

Как бы ватники не исходили на пену, но московский Вавилон неизбежно движется к своему коллапсу. Как бы они не бесновались, но Беларусь неумолимо приближается к своему бело-красно-белому возрождению. Все причины их шовинистической радости - в прошлом. Все причины нашей патриотической радости - уже сегодня, а в будущем - еще больше. Радуется тот, кто радуется последний».