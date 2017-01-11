Гончаренко провел первую тренировку в качестве наставника ЦСКА 11.01.2017, 11:28

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Виктор Гончаренко

Фото: sport-express.ru

Московский футбольный клуб начал подготовку к сезону.

Армейцы тренируются в Испании под руководством нового главкома белорусского специалиста Виктора Гончаренко, сообщает sport-express.ru.

Появление Гончаренко на капитанском мостике трудно считать дебютом, так как он практически полсезона-2015/16 проработал в стане ЦСКА в качестве старшего тренера.

Тем не менее, бросается в глаза, что тренер и команда присматриваются к друг другу, в коллективе пока нет прежней расслабленности, когда игроки со Слуцким знали друг друга как облупленных. Гончаренко — человек на самом деле очень жесткий, с психологической точки зрения совсем другого формата, чем предшественник (хотя взгляды на футбол, тактику, подготовку у них местами схожи).

Нет сомнений, что белорусский тренер «будет вести себя иначе, чем, когда был помощником Слуцкого».

В аэропортах перед вылетом и после прилета Гончаренко много общался с Березуцкими, самыми влиятельными игроками команды, после разве что Акинфеева, и это означает, что тренер и «короли раздевалки» налаживают контакт.

Напомним, в декабре ЦСКА сообщил о назначении 39-летнего белорусского специалиста Виктора Гончаренко на должность главного тренера. Белорус сменил на посту Леонида Слуцкого.

Контракт белорусского тренера подписан на 2 года с опцией продления.