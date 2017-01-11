Под Брестом пенсионер замерз во дворе собственного дома 1 11.01.2017, 11:22

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Пожилой мужчина проживал один.

В Брестском районе пенсионер насмерть замерз во дворе собственного дома. Случай произошел 10 января около 10.00 в деревне Волоски. Во дворе дома под разбитым окном очевидцы обнаружили труп мужчины 1949 года рождения. У пенсионера были порезы и ссадины кистей рук. Кроме того, на нем не было верхней одежды, передает БелТА.

По предварительной версии, смерть сельчанина наступила от переохлаждения. По данному факту проводится проверка.

Правоохранители устанавливают причины, которые привели к гибели пожилого мужчины. Известно, что он проживал один, злоупотреблял спиртными напитками. В момент происшествия его дом был закрыт изнутри.

Как ранее сообщал сайт charter97.org, пожилой мужчина из Чаусского района (Могилевская область) погиб от холода в собственном доме.