Ночлег в полоцком хостеле стоит дороже, чем в Варшаве 2 Ольга Витебская

11.01.2017, 11:47

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В рассылке ресурса booking.com пришло «забавное» суперпредложение для двух человек сроком размещения на один день.

То есть выходит, что в старом Полоцке остановиться в хостеле дороже, чем в польском общем номере. Да, условия далеко неравнозначные. В Полоцке в распоряжении гостей хостела SofiaHostel общая сауна, бассейн, сад, помещения для совещаний и общий лаундж и даже «в некоторых номерах установлен телевизор с плоским экраном». В Варшаве West Hostel – двухярусная кровать в номере, где еще с вами будут находиться два человека (естественно, есть женские, мужские и семейные номера)

Однако очень много и равнозначных услуг. К примеру, и в полоцком, и в польском хостеле бесплатный Wi-Fi, общие ванные комнаты, которые укомплектованы туалетно-косметическими принадлежностями, общие кухни, бесплатные парковки и платный прокат велосипедов.

Хостел в Полоцке расположен в 3,4 км от города, не так близко и до улицы Ефросиньи Полоцкой – 1,7 км. Интересно, что при этом рекламный слоган номеров гласит:

«Здесь лучшее соотношение цены и качества в Полоцке! По сравнению с другими вариантами в этом городе, гости получают больше за те же деньги».

И в самом деле, краткий взгляд на другие суперпредложения – 47, 49, 69 белорусских рублей и выше.

Варшавская гостиница – в 9 км от старого города, Королевского дворца и большого столичного зоопарка. Тот, кто бывал в польской столице, оценит расстояния. Краткий обзор супер предложений на одну ночь для двух человек в двухместных апартаментах – 66, 117, 122 белорусских рубля и выше.

Забавно, не правда ли?

Ольга Витебская, vkurier.by