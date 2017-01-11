Судебных приставов в РФ наделили новыми полномочиями в отношении белорусов 3 11.01.2017, 11:55

Российские судебные приставы смогут исполнять на территории РФ решения белорусских судов.

Президент России Владимир Путин в конце декабря подписал Федеральный закон № 492-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 13 Федерального закона "Об исполнительном производстве", уточняющий требования, предъявляемые к исполнительным документам, выданным судами иностранных государств, сообщает БелаПАН.

"Теперь исполнительные документы иностранных государств, исполнение которых предусмотрено на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами, выделены в отдельную категорию в перечне видов исполнительных документов", — сообщает Федеральная служба судебных приставов России.

В законе об исполнительном производстве появилась оговорка, согласно которой требования к иностранным исполнительным документам, подлежащим исполнению на территории России в соответствии с международными договорами, устанавливаются законодательством иностранного государства, а не российским. На данный момент к таким договорам относятся Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов от 3 марта 2015 года, а также Соглашение о порядке взаимного исполнения судебных актов арбитражных судов Российской Федерации и хозяйственных судов Республики Беларусь от 17 января 2001 года.

Новый российский закон вступил в силу 9 января.