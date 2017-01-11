«Дай Дорогу» презентовала песню о странной привычке каждого пятого жителя Земли

«Дай Дорогу» презентовала песню о странной привычке каждого пятого жителя Земли1
- 11.01.2017, 12:02
- 3,170
Трек может войти в новый альбом группы из Бреста.
Группа «Дай Дорогу!» Представила в интернете новый трек, который называется «Клептоман», сообщает euroradio.fm.
«Чувство наслаждения, даже после мелкого воровства, присущее каждому пятому землянину, а актуальность этой темы, к сожалению, остается нормой нашей повседневной жизни», - анонсируют музыки песню.
Есть вероятность, что трек в войдет в новый альбом «Дай Дорогу!».
В 2016 году брестские панки стали одним из самых востребованных фестивальных групп в Украине. Музыканты также выпустили несколько композиций, среди которых и белорусскоязычная «Ня веру».