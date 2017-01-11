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«Дай Дорогу» презентовала песню о странной привычке каждого пятого жителя Земли

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  • 11.01.2017, 12:02
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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Трек может войти в новый альбом группы из Бреста.

Группа «Дай Дорогу!» Представила в интернете новый трек, который называется «Клептоман», сообщает euroradio.fm.

«Чувство наслаждения, даже после мелкого воровства, присущее каждому пятому землянину, а актуальность этой темы, к сожалению, остается нормой нашей повседневной жизни», - анонсируют музыки песню.

Есть вероятность, что трек в войдет в новый альбом «Дай Дорогу!».

В 2016 году брестские панки стали одним из самых востребованных фестивальных групп в Украине. Музыканты также выпустили несколько композиций, среди которых и белорусскоязычная «Ня веру».


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