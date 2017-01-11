Депутат бундестага: Германия готова к хакерским атакам 11.01.2017, 12:17

7,240

У спецслужб России не получится дискредитировать Ангелу Меркель на выборах.

В этом году в Германии будут проходить выборы в бундестаг. На фоне скандала, связанного с действиями хакеров в ходе прошлогодней президентской кампании в США, тема кибербезопасности актуальна, как никогда. "В прошлом уже были совершены кибератаки на бундестаг и федеральное правительство Германии, поэтому нельзя исключать подобные действия вновь. Но мы к ним готовы", - заявил лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Фолькер Каудер (Volker Kauder) в интервью DW. При этом Каудер абсолютно уверен в том, что хакерские атаки, подобные тем, что были совершены в отношении Хиллари Клинтон, "на Ангелу Меркель в Германии невозможны".

К хакерским атакам в Германии готовы

С действиями хакеров ФРГ сталкивалась уже неоднократно. Так, в январе 2015 года их целью в очередной раз стал бундестаг. Принимая во внимание этот случай, Каудер считает, что предотвратить кибератаки невозможно. Однако, подчеркивает он, меры безопасности уже были усилены.

Предотвратить хакерские атаки невозможно

"Прежде всего, мы должны быть в состоянии немедленно отреагировать в случае, если станет известно о таких атаках. Мы должны усилить наше присутствие в Сети", - отметил глава парламентской фракции ХДС/ХСС. Такая необходимость становится очевидной на фоне предстоящих в Германии парламентских выборов. Нельзя исключать того, что хакеры предпримут попытки повлиять на их ход, как это, как многие считают, было в США.

Американские спецслужбы исходят из того, что за хакерскими атаками стоит Россия. Москва отвергает все обвинения в свой адрес. Фолькер Каудер осторожно комментирует эту ситуацию, указывая на то, что имела место утечка информации.

"Снова и снова звучат утверждения, что Россия повлияла на президентские выборы в США. Лично я не могу это проверить. Но то, что определенная информация в определенный момент времени действительно была предана гласности, это факт", - констатировал Каудер в интервью DW. В этом контексте он обратил внимание и на другой факт: "Wikileaks никогда ничего не сообщает о России, как будто там вообще ничего не происходит"

Как защититься от дезинформации?

Совершенно иной тактики, по словам Каудера, его однопартийцы намерены придерживаться в ходе своей избирательной кампании, вынося на обсуждение в СМИ острые вопросы и существующие противоречия. "Таким образом мы можем защитить себя от распространения ложной информации, - объяснил он. - Но, конечно, это спорный вопрос, если говорить о новом качестве политических дебатов".

По мнению политика, именно открытые дискуссии могут быть эффективным средством защиты от ложной информации и попыток манипулирования общественным мнением. "Есть возможность обсуждать факты дезинформации на общественно-правовых телеканалах, писать о них в газетах и таким образом делать их объектом политической дискуссии. С этой точки зрения, мы не такие уж беспомощные, как некоторые думают. Кроме того, мы будем очень внимательно следить за тем, что происходит в Сети. Поэтому я ни в коем случае не напуган и не пессимистичен", - заверил Каудер.

"Немцы верят, что Меркель справится"

Впрочем, не только действия хакеров могут повлиять на результаты выборов в ФРГ. Миграционная политика канцлера Меркель поляризовала немецкое общество. И многие полагают, что это может сыграть на руку правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ходе предстоящих выборов. По мнению главы парламентской фракции ХДС/ХСС, чтобы одержать победу на выборах, христианским демократам необходимо говорить о том, каких успехов они достигли в урегулировании миграционного кризиса.

"Нашими целями было уменьшить число беженцев, сократить, прежде всего, поток нелегальных мигрантов. В этом мы достигли немыслимых успехов. Важно то, что мы говорим об успехах нашей политики, и в первую очередь о партиях, которые думают в национальном масштабе", - указал Каудер.

И подчеркнул, что правительство Меркель должно и дальше работать над тем, чтобы полностью ограничить нелегальную миграцию в Германию. А для этого необходимы договоренности со многими другими государствами, в частности, с арабскими странами, странами Северной Африки и с Турцией. Политик уверен, что Brexit, избрание Дональда Трампа президентом США и последствия миграционного кризиса в Европе не подорвали доверия населения к канцлеру Меркель.

"Я думаю, что в эти сложные времена у Ангелы Меркель есть компас, она знает, как решать проблемы. Опросы общественного мнения показывают, что люди доверяют Меркель, считая, что она может справиться с этим сложным испытанием. Я вообще не вижу никакой значительной конкуренции", - подвел итог в интервью DW глава парламентской фракции ХДС/ХСС.