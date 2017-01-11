Как гомельчанин собрал €70 тысяч на «волшебный шар» 2 11.01.2017, 12:25

19-летний изобретатель рассказал, как его инновационный проект стал популярен на платформе Kickstarter.

В ноябре-декабре 2016 года на Kickstarter прошел успешный сбор денег на проект HandEnergy: генератор в форме шара, который позволяет зарядить телефон, плеер или другое устройство. Чтобы шар набрал энергию, его нужно просто покрутить в руке. На проект собрано 71333 евро при необходимых 50 тысячах.

HandEnergy создал 19-летний Михаил Вес родом из Гомеля. Он рассказал «Радыё Свабода», что для полной зарядки смартфона со средней батареей в 2000 мАч, который заряжается от розетки два часа, придется крутить HandEnergy около 2 часов 24 минут (если одновременно крутить шар и заряжать телефон, время зарядки увеличивается на 30%).

Но вряд ли сценарий полной зарядки основной: емкость батареи в HandEnergy — 1000 мАч, так что устройство скорее подойдет для долгих поездок или экстренных случаев.

Идея использовать энергию движения человека для подзарядки устройств не нова: еще во время Первой мировой войны использовались динамо-фонарики. И сегодня можно приобрести фонарик, в котором нужно понажимать на рычажок, чтобы подзарядить его аккумулятор. Через интернет даже можно приобрести «рычажные» зарядники для телефонов.

Однако нельзя сказать, чтобы такие устройства были широко распространены. Почему так?

«Та технология довольно слабенькая для зарядки мобильных устройств, - объясняет Михаил. - Это неудобно: у вас просто отвалится рука постоянно нажимать. Тем более мышцы будут уставать, а останавливаться нельзя.

А HandEnergy, наоборот, эффективный и мощный инструмент, удобен в использовании. Когда я был на выставке в Сколково (инновационный центр в России. - ред), я крутил HandEnergy от восхода до заката».

В отличие от «рычажковых» зарядных устройств, в HandEnergy энергию на статор передает магнитный ротор. При неспешных вращениях шара рукой этот ротор делает около 5000 оборотов за минуту. На выходе — 5 В, 1 А. Правда, если китайские «рычажковые» зарядники стоят несколько долларов, HandEnergy будет стоить около 100 евро.

Два года назад Михаил уже пытался собрать деньги на HandEnergy через другую краудфандинговую платформу — Indiegogo. Но тогда пожертвования составили менее тысячи долларов и проект не заметили СМИ. На этот раз дела пошли лучше: прототипу организовали «тур по Европе», кадры которого демонстрируют на промо-видео, о HandEnergy написали Yahoo News, Mashable и многие другие.

«Сама идея появилась еще в школе, - говорит Михаил. - Но плотно взялся за реализацию на первом курсе университета. Именно тогда я осознал, что надо заниматься этой идеей и что у нее есть будущее. Но потом, после неудачной кампании на Indiegogo, я забросил проект месяцев на восемь. Снова начал активно заниматься им в феврале 2016 года, занимаюсь до сих пор».

Изобретатель говорит, что большую часть работы делал сам: конструирование, маркетинг, дизайн. Но отмечает, что во всех сферах ему помогали друзья: один в маркетинге и ведении соцсетей, второй в съемках видео, третья в режиссуре видео, четвертый в фотографиях, пятый в написании текстов на английском, шестая в дизайне… Теперь есть команда проекта, которая работает из расчета на массовое производство HandEnergy.

Собранных на Kickstarter десятков тысяч евро хватит только на тестовую партию устройств — «и то не факт», добавляет Михаил. На массовое производство понадобятся большие инвестиции.

Однако Михаил не имеет планов эмигрировать на Запад: «Я живу в Беларуси и пока тут собираюсь остаться. И мы хотим сделать маленький заводик в Беларуси!»