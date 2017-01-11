Белорусы бойкотируют абсурдные декреты Лукашенко 15 11.01.2017, 12:24

Белорусы, ошибочно записанные в «тунеядцы», не собираются оправдываться перед налоговой.

По данным на 21 декабря, Министерство по налогам и сборам разослало потенциальным «тунеядцам» более 240 тысяч извещений на уплату налога. Однако многие из них приходят не по адресу. Уже более 15 тысяч белорусов смогли доказать, что на самом деле никакой налог платить им не нужно. Напомним, по закону «тунеядцами» не считаются декретницы, призывники, студенты, ремесленники, те, кто живет за границей, и так далее.

- Моя дочь учится в университете на четвертом курсе. В прошлом году несколько месяцев подрабатывала официантом. А сейчас на ее имя пришло извещение. Но ведь она студентка! - рассказывает читательница kp.by Мария. – Я позвонила в налоговую, чтобы выяснить, в чем дело, и мне пояснили: мол, информация о работе дочки у них есть, а об учебе – почему-то нет. Теперь ей нужно собрать в университете справки и принести их в налоговую, иначе все равно придется платить налог на «тунеядство». Я сказала, что этого мы делать не будем. Ошиблось государство, а почему доказывать это должны мы?

В Министерстве по налогам и сборам не скрывают, что ошибок в базе «тунеядцев» действительно хватает.

- Данная база формировалась на основании сведений, имеющихся в информационных ресурсах государственных организаций, - объяснила на онлайн-конференции в БелТА Марина Поболь, замначальника управления налогообложения граждан, декларирования доходов и имущества главного управления налогообложения физлиц министерства. - Как показал анализ уже сформированной базы, там имелись сведения в отношении граждан, которые на самом деле не являются плательщиками сбора. В Беларуси не ведется в электронном виде централизованный учет граждан, получающих образование в учебных заведениях. Не ведется и учет лиц, которые ведут личное подсобное хозяйство, и некоторые другие категории граждан. Поскольку база данных формировалась впервые, государственные органы и организации в некоторых случаях представили некачественные либо неполные сведения. В настоящее время министерством совместно с подведомственными инспекциями проводится работа по уточнению данных и завершению проверки в отношении лиц, которые ошибочно попали в базу.

Несмотря на это, тем, кто получил извещения, все равно нужно самим оправдаться перед налоговой. Любые документы, которые доказывают то, что вы не «тунеядец», можно как принести лично, так и отправить по почте, в том числе электронной. Причем сделать это нужно в течение месяца после того, как вы получили извещение. Если же «тунеядец» не заплатит налог (тем, кто не работал в 2015 году, надо заплатить 360 руб.), его будут взыскивать в принудительном порядке. Придется заплатить и штраф от 2 до 4 базовых величин – сейчас это 46-92 руб.