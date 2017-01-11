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В Гродно девушка побила охранника «Евроопта»

  • 11.01.2017, 12:26
Архивное фото wallpaper.zone

В гродненском магазине охранник заподозрил девушку в воровстве и попытался ее задержать.

Сделать это оказалось непросто: к ней на помощь пришла двадцатилетняя подруга, которая попыталась вырвать напарницу 1997 года рождения из рук охранника. Закончилась история возбуждением уголовного дела.

Подозреваемая девушка (та, что помладше) ранее уже задерживалась за воровство из магазинов и даже привлекалась. Ее подруга обычно просто находилась рядом, но в этот раз решила вступиться. Защитница нанесла охраннику два удара рукой и ногой по голове, передает УВД Гродненского облисполкома.

Обе девушки были задержаны охранниками и переданы в милицию. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 УК РБ («Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности»). Им грозит до пяти лет лишения свободы.


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