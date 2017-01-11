«Савушкин» отказался от денег активистов на белорусизацию 10 11.01.2017, 12:44

Компания решила не переводить упаковки на белорусский язык.

Компания, которая посчитала необязательным присутствие белорусского языка в описании на упаковках своих товаров, некоторое время предпочитала отмалчиваться – и никак не реагировала на волну критики в соцсетях, пишет «Салідарнасць».

Однако после того, как неравнодушные белорусы начали собирать деньги, чтобы помочь производителю нанять «лицензированного переводчика», пиарщики молочного гиганта были вынуждены дать ответ. Позицию предприятия в комментарии marketing.by пояснила заместитель гендиректора по связям с общественностью Елена Бабкина:

- Разговор о белорусском языке на упаковке возник для нашего предприятия впервые. Учитывая то, что компания работает на широкую общественность, надо понимать - основная масса белорусов разговаривает, читает и пишет не на белорусском языке, а на русском языке. Не надо далеко ходить: выйдите на улицу и послушайте, на каком языке разговаривают люди. Вот и ответ на все вопросы. Поэтому и надписи на упаковке - на русском языке: чтобы покупатель мог прочитать и правильно понять, что за продукт он покупает и что входит в его состав.

Комментируя инициативу о сборе средств, которую организовали пользователей соцсетей, представитель компании заявила, что «им эти деньги не нужны». Таким объяснением «Савушкин продукт» вызвал дополнительную порцию гневных комментариев.

- Нам эти деньги не нужны ... Да не вам эти деньги, а нашему языку, стране, чтобы потом не заявляли, что выйди на улицу, посмотри на село, по-русски говорят все, поэтому «ложили» мы на вас с вашим языком, - написал у себя в «Фейсбуке» один из организаторов сбора средство Александр Лапко. - Сбором денег белорусы показали, что они готовы платить за белорусский язык на упаковке! Бизнес должен, как волк бросаться на такие сигналы... Так откуда тогда взяться белорусскому языку в обществе, когда менеджмент молочного гиганта публично пренебрегает им? Нужно стимулировать его использование. Не изгонять русский, но создавать действительно равные условия.