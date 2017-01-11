закрыть
11 января 2017, среда, 13:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Савушкин» отказался от денег активистов на белорусизацию

10
  • 11.01.2017, 12:44

Компания решила не переводить упаковки на белорусский язык.

Компания, которая посчитала необязательным присутствие белорусского языка в описании на упаковках своих товаров, некоторое время предпочитала отмалчиваться – и никак не реагировала на волну критики в соцсетях, пишет «Салідарнасць».

Однако после того, как неравнодушные белорусы начали собирать деньги, чтобы помочь производителю нанять «лицензированного переводчика», пиарщики молочного гиганта были вынуждены дать ответ. Позицию предприятия в комментарии marketing.by пояснила заместитель гендиректора по связям с общественностью Елена Бабкина:

- Разговор о белорусском языке на упаковке возник для нашего предприятия впервые. Учитывая то, что компания работает на широкую общественность, надо понимать - основная масса белорусов разговаривает, читает и пишет не на белорусском языке, а на русском языке. Не надо далеко ходить: выйдите на улицу и послушайте, на каком языке разговаривают люди. Вот и ответ на все вопросы. Поэтому и надписи на упаковке - на русском языке: чтобы покупатель мог прочитать и правильно понять, что за продукт он покупает и что входит в его состав.

Комментируя инициативу о сборе средств, которую организовали пользователей соцсетей, представитель компании заявила, что «им эти деньги не нужны». Таким объяснением «Савушкин продукт» вызвал дополнительную порцию гневных комментариев.

- Нам эти деньги не нужны ... Да не вам эти деньги, а нашему языку, стране, чтобы потом не заявляли, что выйди на улицу, посмотри на село, по-русски говорят все, поэтому «ложили» мы на вас с вашим языком, - написал у себя в «Фейсбуке» один из организаторов сбора средство Александр Лапко. - Сбором денег белорусы показали, что они готовы платить за белорусский язык на упаковке! Бизнес должен, как волк бросаться на такие сигналы... Так откуда тогда взяться белорусскому языку в обществе, когда менеджмент молочного гиганта публично пренебрегает им? Нужно стимулировать его использование. Не изгонять русский, но создавать действительно равные условия.


Мнение

Лукашенко загибается без денег Радиной
Лукашенко загибается без денег Радиной Наталья Радина
Нельзя быть хитрее всех
Нельзя быть хитрее всех Мечислав Гриб
Массы народные и углеводородные
Массы народные и углеводородные Ирина Халип
Коротко о выборе реальности
Коротко о выборе реальности Лев Рубинштейн


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле