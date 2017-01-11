Вратарь-модель из Франции приехал на просмотр в брестское «Динамо» 1 11.01.2017, 12:38

Такого в белорусском футбольном чемпионате еще не было.

Французы нечасто заглядывают в наш чемпионат. После Орельена Монтарупа даже сложно кого-то вспомнить. Точнее, и вспоминать некого. Возможно, брестское «Динамо» ситуацию исправит, пишет tribuna.com.

В команду на просмотр прибыл Жереми Малерб – 25-летний вратарь из Страсбура. Послужной список голкипера не особо внушает. Дома он практически не играл. В Лиге 1 отсидел 9 матчей на лавке запасных в составе «Реймса», а в Лиге 2 провел один поединок за «Гренобль». С

амым насыщенным по игровой интенсивности для Малерба получился прошлый сезон, проведенный во втором бельгийском дивизионе. В «Руселаре», середняка Проксимус лиги, Жереми был основным вратарем и полностью отыграл 32 матча. Вот, кстати, презентационное видео футболиста.

При этом Малерб увлекается не только футболом. Его анкеты, подкрепленные фотографиями, можно обнаружить на различных сайтах по поиску моделей. Вратарь-легионер-модель – такого в чемпионате еще точно не было. Если Жереми сумеет убедить Владимира Журавеля, не факт, что он станет звездой национального первенства, но звездой улицы Советская в Бресте он будет однозначно.