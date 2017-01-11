The Wall Street Journal: Новые санкции США против РФ коснутся госдолга и добычи нефти и газа 3 11.01.2017, 12:52

Санкции коснутся юридических и физических лиц, которые инвестируют в добычу нефти и газа в России более $20 миллионов.

Законопроект о новых санкциях США против России, подготовленный группой американских сенаторов, касается финансового и энергетического секторов российской экономики, сообщает The Wall Street Journal (перевод – gordonua.com).

Санкции каснутся юридических и физических лиц, которые инвестируют в добычу нефти и газа в России более $20 млн. Это относится как к поставке товаров и услуг, так и к технологиям.

Под санкции попадут инвесторы, которые в течение года вложат в строительство Россией трубопроводов более $5 млн, а также инвесторы, которые вложили более $1 млн в гражданские ядерные объекты.

Кроме этого, под санкции должны попасть компании, которые занимаются операциями с куплей-продажей российского долга, а также те, кто скупает активы российских предприятий и компаний.

Проект должен быть одобрен обеими палатами Конгресса и подписан президентом.

Вчера в Сенат США официально был подан законопроект "О противодействии враждебным действиям России", который вводит дополнительные санкции против РФ за деятельность против американских интересов.

В отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после того, как Россия аннексировала украинской полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.

10 декабря Центральное разведывательное управление США пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США.