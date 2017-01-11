Героический бой командира белорусских партизан Евгения Жихаря 11.01.2017, 13:03

11 января 1955 года в неравном бою с чекистами погиб один из лидеров белорусского антисоветского движения.

Евгений Жихарь был одним из белорусских партизанских командиров, активистом «Беларускай незалежніцкай партыі», пишет сайт Рады БНР.

Будущий командир партизан родился, как считают историки в 1925 году в крестьянской семье. Обучался в Поставской семинарии, до войны был учителем по образованию.

В 1944 году вступил в подпольную «Беларускую незалежніцкую партыю». Во время немецкой оккупации Беларуси был СБМ, попал в школу диверсантов в «Дальвице», где прошел полный курс обучения.

Потом после расформировании батальона под своим фамилией вступил в Красную армию. После демобилизации вернулся в Беларусь, где работал учителем в школе.

После попытки его арестовать Жихарь убежал в лес и создал партизанский отряд. Первоначально его отряд занимался ликвидацией советских милиционеров, коммунистов и партийных активистов.

В 1948 году Жихарь вошел в контакт с организацией Михаила Витушко, и его отряд был выделен в отдельную боевую единицу организации. С 1952 по декабрь 1954 его отряд был единственным представителем партизанской группы «Черный кот» в Беларуси.

Большинство бойцов отряда погибли в ноябре - декабре 1954 года в боях с войсками Министерства государственной безопасности СССР. Остатки по приказу Жихаря ушли на Запад через Польшу.

Органы государственной безопасности СССР активно искали Жихаря. В январе 1955 он был найден в крестьянском доме на хуторе в 7 километрах от Постав. Евгений Жихарь отказался сдаться и начал бой с чекистами. В итоге, когда закончились боеприпасы, он застрелился последним патроном.