Европейские лидеры - Трампу: «Вместе мы не по зубам российской клептократии» 11.01.2017, 13:03

Европейские лидеры опубликовали обращение к президенту США Дональду Трампу, в котором предостерегают его от сделки с Россией.

Авторы письма предупреждают, что президент России Владимир Путин - не союзник Америки и не надежный международный партнер. По их оценке, сделка Америки с Путиным не принесет мир. Наоборот, это сделает войну более вероятной, поскольку Путин воспримет уступки, как проявление слабости, - отмечают авторы письма.

Приводим полный текст обращения, который опубликовала газета «Вашингтон пост» (перевод - charter97.org):

Письмо избранному президенту Дональду Трампу от союзников Америки

Уважаемый избранный президент Трамп,

Мы, государственные и общественные деятели со всей Европы, приветствуем ваше избрание на пост 45-го президента Америки. Мы готовы работать с вашей администрацией для поддержания нашего могущественного трансатлантического альянса, совместно защищая наш образ жизни перед нависшей угрозой.

Продолжающиеся попытки России дестабилизировать Украину и незаконная аннексия Крыма ставят под угрозу мир, предсказуемость и безопасность, которые американцы и европейцы совместно создали, победив в холодной войне. Мы обеспокоены тем, что перспектива новой большой сделки с Россией поставит под угрозу это историческое достижение.

Было бы серьезной ошибкой отменить текущие санкции в отношении России или согласиться с разделением и порабощением Украины. Это могло бы деморализовать тех, кто отстаивает евроатлантический курс этой страны. Это также способствовало бы дестабилизации экономического положения наших восточных соседей и поддержало бы там экстремистские, олигархические и антизападные элементы.

Широкомасштабный ущерб был бы угрожающим. Последствия такой сделки пошатнули бы доверие к Америке у союзников в Европе и в других регионах. Основанный на правилах международный порядок, от которого десятилетиями зависела западная безопасность, был бы ослаблен. Союзы, являющиеся истинным источником американского величия, были бы расшатаны: страны, проливавшие кровь, тратившие средства и политический капитал в поддержку трансатлантической безопасности, будут задаваться вопросом, является ли Америка их надежным другом.

Не сомневайтесь: Владимир Путин не союзник Америки. И не ее надежный международный партнер. Оба президента, предшествовавшие вам, пытались своими способами взаимодействовать с руководством России в духе доверия и дружбы. Большая ошибка: Путин использовал их благие намерения в своих целях.

При Путине милитаризм России, ее войны, угрозы, нарушенные договоры и ложные обещания сделали Европу очень опасным местом. Путину не нужно величие Америки. Это нужно нам, вашим союзникам. Когда Америка нуждалась в нас, мы были рядом. Мы были с вами в Ираке. Мы были с вами в Афганистане. Мы вместе рисковали; приносили вместе в жертву сыновей и дочерей. Мы защищаем нашу общую трансатлантическую безопасность как единый фронт. Вот что делает наш альянс мощным. Чем сильнее позиция Соединенных Штатов, тем мы все сильнее – вместе.

Сделка с Путиным не принесет мир. Наоборот, она сделает войну более вероятной. Путин рассматривает уступки, как признак слабости. Он будет пытаться испытать на прочность доверие к Америке у ближайших союзников по НАТО, таких как Эстония, Латвия, Литва и Польша. Он может использовать не только военное запугивание, но и кибер-атаки, энергетическое и экономическое давление, шпионаж, психологическую войну, дезинформацию и целевое использование взяточничества. Будучи соседями России, мы знакомы с этими методами. Противодействие им требует большой силы, солидарности и решимости со стороны Запада, а не компромисса.

Как ваши союзники, связанные межгосударственными договорами, мы призываем американцев в новой администрации США и Конгрессе твердо стоять на защите наших общих целей и интересов: мира, атлантической силы и свободы. Вместе мы не по зубам слабой российской клептократии.

Разобщенные, как мы уже видели слишком ясно в последние годы, мы все в опасности. На протяжении десятилетий наш единый альянс был оплотом европейской безопасности. Мы обращаемся к нашим американским друзьям, чтобы укрепить, а не ослабить наши трансатлантические связи. Украина нуждается в поддержке; государствам на переднем крае Альянса нужны ваши постоянство и решимость. И главное, Россия должна видеть, что, когда на нас нападают, мы становимся сильнее, а не слабее.

С уважением,

экс-президент Румынии Траян Бэсеску

бывший премьер и глава МИД Швеции Карл Бильдт

бывший премьер-министр Словакии Микулаш Дзуринда

венгерский политик, лидер либеральной группы в ПАСЕ Матьяш Эрши

экс-советник по национальной безопасности президента Румынии Юлиан Фота

президент Венгерского международного центра демократических реформ, бывший министр обороны Иштван Дьярмати

бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес

бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене

экс-посол Латвии в США Ояр Эрик Калниньш

бывший вице-министр иностранных дел Польши и экс-депутат Европарламента Павел Коваль

вице-президент Европейского парламента в 2004-2006 годах, экс-министр обороны Польши Януш Онышкевич

президент Болгарии Росен Плевнелиев

председатель комитета по иностранным делам нижней палаты парламента Чехии, экс-министр иностранных дел Карел Шварценберг

бывший министр иностранных дел и маршалак Сейма Польши Радослав Сикорский

экс-министр иностранных дел Литвы Пятрас Вайтекунас

бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга

заместитель премьер-министра Чехии по европейским вопросам, экс-министр обороны и участник «Хартии-77» Александр Вондра