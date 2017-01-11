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Доллар снова подорожал на торгах в Минске

  • 11.01.2017, 13:07

На валютных торгах 11 января белорусский рубль третий день подряд ослаб к американской валюте.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс доллара вырос на 0,0057 рубля (0,29%) и составил 1,9697 рубля. Он растет с начала этой недели.

Евро снизился на 0,0007 рубля (0,03%) до 2,0803 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0001 рубля (0%) и составил 3,2756 белорусского рубля за 100 российских.


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