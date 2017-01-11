Вода для минчан подорожала в 1,5 раза 30 11.01.2017, 13:16

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В 2017 году жители столицы будут возмещать 75% расходов на воду.

Прогнозируемый уровень возмещения населением Минска затрат на оказание услуг водоснабжения и водоотведения в 2017 году достигнет 75%, сообщила 11 января на пресс-конференции заместитель директора по экономике и финансам УП «Минскводоканал» Инесса Ксендзова, сообщает БелТА.

«Что касается процента возмещения населением услуг водоснабжения и водоотведения, то за 2016 год этот показатель превысил 50%, — сказала Инесса Ксендзова. — Можно ожидать, что в 2017 году он достигнет 75% в соответствии с заданием правительства».

Согласно постановлению совета министров, тарифы для населения на услуги водоснабжения и водоотведения, субсидируемые государством, увеличились в Минске с 1 января примерно на 90%. Тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на эти услуги, не изменились.