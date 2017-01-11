Вьетнамские циркачи побили очень зрелищный мировой рекорд 2 11.01.2017, 13:26

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Братья попали в Книгу рекордов Гиннеса.

Два брата из Вьетнама, Жанг Куок Нхип и Жанг Куок Ко, сумели побить мировой рекорд, который кажется фантастикой, пишет сайт 120.su.

Один из братьев балансирует вверх ногами на голове другого, и в такой весьма неудобной позе парочка поднялась по высокой лестнице, состоящей из 90 ступеней.

Дело происходило на лестнице, ведущей к собору Святой Марии в Жироне (Испания). Неудивительно, что все зрители были ошеломлены силой и ловкостью братьев, балансирующих голова к голове, ведь верхний гимнаст удерживался на макушке исключительно благодаря потрясающему чувству равновесия.

Кстати, у трюкачей восхождение на лестницу заняло всего 52 секунды, и со стороны могло показаться, что они покорили свои 90 ступеней вообще без каких-то усилий. Во время выступления братьев присутствовали представители Книги рекордов Гиннеса, а также Марта Мадренас, мэр Жироны, которая в числе первых поздравила героев с их рекордом.

Предыдущий рекорд по покорению лестницы при таких же сложных условиях был установлен в 2014 году двумя жителями Китая. Тогда Тан Тао и Су Зеньян взобрались на 25 ступеней.