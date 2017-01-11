Персонал БелАЭС будут проверять спецслужбы 11 11.01.2017, 13:29

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Фото: БелТА

В последний день 2016 года Лукашенко подписал указ № 515.

Указом регламентировал порядок привлечения работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). В частности, речь идет об обязательной проверке спецслужбами персонала, который сейчас трудится на возведении станции либо же будет на ней работать после запуска, передает tut.by.

Документом установлено, что органами госбезопасности Беларуси проводятся проверочные мероприятия в отношении иностранных работников, а также иностранных граждан, претендующих на занятие должностей, и работников подрядных организаций, участвующих в сооружении БелАЭС), «на предмет выявления сведений о возможности причинения указанными лицами вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Проверочные мероприятия проводятся с письменного согласия персонала. Но есть отличия между реакций спецслужб на отказ от таких действий иностранцами и подрядчиками.

«Несогласие иностранного работника или кандидата на должность с проведением в отношении их проверочных мероприятий либо выявление по результатам таких мероприятий сведений о возможности причинения указанными лицами вреда национальной безопасности Республики Беларусь являются основаниями для отказа в назначении кандидата на должность либо освобождения иностранного работника от занимаемой должности», сказано в указе.

Несогласие сотрудника подрядной организации влечет отказ спецслужб «в согласовании допуска этого работника на площадку строительства Белорусской атомной электростанции и для выполнения работ (оказания услуг) в течение гарантийного срока эксплуатации данной электростанции».

Подрядчики обязаны представлять госпредприятию «Белорусская атомная электростанция» данные о работниках, необходимые для проведения в отношении их проверочных мероприятий.

Документом также установлено, что иностранные подрядные организации не подлежат привлечению к ответственности, предусмотренной законодательными актами Беларуси, за привлечение в период с 15 июля 2016 года до вступления в силу настоящего указа иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Беларуси, для осуществления в стране трудовой деятельности, связанной с выполнением строительных и иных работ по сооружению БелАЭС.