Крупнейший архитектурный портал мира рассказал о белорусской церкви 11.01.2017, 13:38

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Церковь, построенная белорусской диаспорой в Лондоне, посвящена памяти жертв Чернобыльской аварии.

Сайт ArchDaily рассказал о церкви, построенной в Лондоне белорусской диаспорой. Здание было возведено в конце 2016 года.

Униатская церковь святого Кирилла Туровского стала первым деревянным культовым сооружением, построенным в Лондоне после Великого пожара 1666 года. Она находится севере города на территории Marian House, культурного центра белорусской общины в Великобритании, пишет сайт doszka.by.

Церковь посвящена памяти жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции, произошедшей в 1986 году. Уникальное здание, расположенное в небольшом парке, успело в короткий срок не только стать местной достопримечательностью, но и привлечь внимание крупных СМИ. Сегодня статья о белорусской церкви в Лондоне была опубликовано на самом популярном архитектурном портале мира ArchDaily. Рассказ о необычном для британской столицы сооружении проиллюстрирован снимками шведского фотографа Иоакима Борена.

Проект здания создал местный дизайнер Цзывай Рафаэль Со из бюро Spheron Architects. Он является прихожанином белорусского греко-католического прихода. Началу строительства предшествовал кропотливый труд по изучению традиций деревянного зодчества Беларуси. Архитектор провел много времени, путешествуя по нашей стране, делая зарисовки и записи. Результатом его работы стал проект, который объединил современные и традиционные элементы

«Куполообразный шпиль и покрытая деревянной черепицей крыша церкви пробуждает теплые воспоминания у эмигрантов из Беларуси, — говорится в статье. — Некоторые из них переехали в Великобританию после аварии на Чернобыльской АЭС. Многие были вынуждены покинуть свою родину из-за политических и экономических потрясений».

Ряд современных деталей здания выполнены в традиционных формах, например, изогнутое деревянное покрытие стен, оживляющее внешний вид. Солнечные лучи заполняют внутреннее пространство через узкие окна с матовыми стеклами, расположенные по всей длине церкви. Ночью здание, наоборот, наполняет мягким светом окружающее пространство. Внутренние помещения церкви украшены иконами и картинами на историческую тематику.

Основным строительным материалом, использованным для строительства, стала пихта. Архитектор предпочел мягкую древесину, а не обычный для Великобритании дуб, следуя белорусским традициям. По словам Цзывая Рафаэля Со, такое решение он принял, когда узнал о десятках отселенных и уничтоженных после аварии деревень как в нашей стране, так и в соседней Украине.

Здание площадью 69 квадратных метров вмещает в себя около 40 человек. Его возведение обошлось в $450 тысяч и было профинансировано Конгрегацией восточных церквей.