Спикер Сейма Литвы: Встречи с послами РФ и Беларуси были поводом напомнить о 13 января 11.01.2017, 13:51

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Викторас Пранцкетис

Фото: ve.lt

Спикер литовского Cейма Виктораса Пранцкетиса рассказал, зачем встречался с послами России и Беларуси накануне Дня защитников свободы.

Именно на встречах им напомнили о нежелании стран выдавать подсудимых по делу о событиях 13 января 1991 года, передает ru.delfi.lt.

"Это был повод заявить обоим послам - просим обратить внимание на то, что у нас идут суды, мы хотим привлечь этих людей к уголовной ответственности, сейчас мы судим их заочно, и это было сказано послам именно сейчас", - заявил в среду Пранцкетис в интервью радиостанции Ziniu radijas .

"То, что мы говорили с послами, было представительством интересов Литвы, и они не улыбкой встретили эти наши вопросы", - акцентировал спикер.

Председатель Cейма на этой неделе встретился с послом Российской Федерации в Вильнюсе Александром Удальцовым и послом Республики Беларусь Александром Королем.

Вильнюсский окружной суд уже почти год рассматривает дело, сейчас идет опрос пострадавших. Это дело - одно из крупнейших по своему объему и количеству обвиняемых дел в истории судов независимой Литвы. На скамье подсудимых - два человека, еще более 60 обвиняемых привлечены к суду заочно. Они обвиняются в военных преступлениях и в преступлениях против человечности. Большинство подсудимых - граждане РФ. В 1999 году в деле о событиях 13 января за создание антигосударственных организаций и другие преступления шесть человек получили тюремные сроки.

В прошлом году исполнилось 25 лет с ночи 13 января, когда в результате действий советских военных в Вильнюсе у Дома печати, телебашни и здания Литовского радио и ТВ было убито 14 гражданских лиц.

Много лет Литва требует от Беларуси выдачи бывшего замминистра обороны Беларуси генерала Владимира Усхопчика. В январе 1991 года генерал командовал Вильнюсским гарнизоном, именно его подчиненные стреляли в борцов за независимость Литвы.