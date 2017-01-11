Земля в Минске подешевела 1 11.01.2017, 13:59

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Фото: onliner.by

С 2012 года земля в столице подешевела на 28% в долларовом выражении.

В конце декабря в Национальном Кадастровом Агентстве были представлены предварительные результаты кадастровой оценки земель жилой усадебной застройки Минска и Минского района, пишет realt.by.

Они показали, что за последние 5 лет земля в Минске теряла в цене интенсивней, чем в Минском районе, а меньше всего подешевела там, где стоила баснословных денег. Поэтому минчанам не следует торопиться приватизировать землю под своими усадьбами.

Результаты предыдущей кадастровой оценки земель вступили в силу в 2012 году. Спустя 5 лет специалисты Национального кадастрового агентства переоценили землю по всей республике. До 1 июня 2017 года результаты новой оценки будут проходить этап согласования и утверждения, а с 1 января 2018 года вступят в силу для исчисления земельного налога.

В Минске, где рынок недвижимости самый развитый, с 2012 года было заключено порядка 800 сделок в сегменте столичных усадеб. Этого хватило для того, чтобы оценить 80% земель только исходя из рыночных данных. В Минском районе доля домов, оценка которых была сделана на основании рыночной информации несколько ниже: ее хватило для того, чтобы оценить 28% объектов.

Оценка показала, что с 2012 года стоимость земли под минскими усадьбами в среднем упала на 28% в долларах и на 70% выросла в белорусских рублях. Причем, глубина долларового падения цен увеличивалась от центра к окраине: например, внутри второго кольца земли подешевели лишь на 10%.

«Когда мы говорим о старой застройке и не очень статусной, удаленной от центра города – например, микрорайоне Ангарская – мы видим, что земля там с 2012 года упала в цене на 25-30%, – рассказал Алексей Хитро, специалист агентства, который подготовил отчет о предварительных результатах оценки столичных земель. – Но, если говорить об элитной застройке – Дрозды, Национальная библиотека, Цнянка – то здесь мы наблюдаем незначительное падение – минус 10% за пять лет».

По мнению специалистов НКА, этот факт отчасти объясняется новой методологией расчета, отчасти – простой житейской мудростью: в кризис богатые богатеют, а бедные – беднеют.

Средняя площадь земельных участков в окраинных районах значительно больше, чем в центре. Например, в Новинках участки по 10 соток, в сельхозпоселке – по 5 соток. А с увеличением площади земельного участка удельная стоимость квадратного метра снижается.

Жителям Веснинки лучше поторопиться с приватизацией

«Недвижимость эконом-класса в кризис всегда дешевеет значительнее, чем элитная. На золотой земле в Веснинке живут обычные люди, держат старые дома, сельское хозяйство, но при этом торгуются до последнего. Зацень, Цнянка, Веснинка, ул. Филимонова – это места, где предложение ограничено, обеспеченные покупатели как были обеспеченными, так и остались, поэтому с приходом кризиса здесь почти ничего не изменилось», - сказал Алексей Хитро.

Дорогие зоны частной застройки в самом центре города не только избежали контрастного падения цен, но кое-где даже контрастно подорожали. Например, если до 2012 года за Ареной-Сити была только одна дорогая зона, сейчас элитная застройка поглотила и ул. Веснинка. Это одна из немногих столичных зон, где по сравнению с 2012 годом кадастровая стоимость земли значительно выросла. Жителям Веснинки лучше приватизировать свои участки в течение 2017 года, пока новые расценки не вступили в силу. Кроме того, с 1 января 2018 года для них значительно вырастет земельный налог, когда новые данные оценки вступят в силу для его исчисления.

Интересно, что в Минском районе цена земель в долларовом эквиваленте упала не так сильно, как в черте города – минус 15% за 5 лет.

Исключение составляют самые дорогие земли, которые находятся в непосредственной близости к столице и застроены статусной коттеджной застройкой. В топовой десятке таких населенных пунктов стоимость земли с 2012 года почти не упала, а кое-где даже незначительно выросла.

1. Д. Каменная Горка, Ждановичский c/c

2. Д. Копище, Боровлянский c/c

3. Д. Зацень, Папернянский c/c

4. Д. Цнянка, Папернянский c/c

5. А/г. Сеница, Сеницкий c/c

6. Д. Якубовичи, Папернянский c/c

7. Д. Лапоровичи, Папернянский c/c

8. Д. Дегтяревка, Ждановичский c/c

9. Д. Качино, Ждановичский c/c

10. Д. Дроздово, Боровлянский c/c

Новые данные по кадастровой оценке земель Минска и Минского района являются предварительными, и пока не прошли этап согласований и утверждений.