Минсельхозпрод заказал обслуживание аквариума за 1000 евро 17 11.01.2017, 14:16

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Стоит аквариум, обслуживание которого обходится налогоплательщикам в 2 тысячи рублей, в приемном покое министра.

На сайте госзакупок появился тендер от Министерства сельского хозяйства. Среди обычных закупок внимание привлекает необычная позиция "Обслуживание аквариума". За год Министерство сельского хозяйства планирует потратить на это 2000 рублей, передает «Еврорадио».

Игорь Садовский, ответственный за закупки в Минсельхозпроде, признается, что это не какой-то специфический аквариум с новой породой карпов или карасей, а самый обычный. И стоит он в приемном покое министра: "Обычный декоративный аквариум с рыбками. Сумма, как вы понимаете, ориентировочная. В зависимости от того, как будет проходить процедура во время поиска исполнителей услуг, цена может снижаться. Может ли увеличиться? Не думаю. Мы эти услуги разово проводим и всегда стараемся уменьшить сумму. Потому что тогда можем перераспределить эти средства и использовать для других целей ".

Немного больше о аквариум, обслуживание которого обходится налогоплательщикам в 1000 евро, рассказала секретарша, которая работает в приемном покое министра: "Правда, стоит. А зачем вам? Не знаю, сколько там рыб. Они там плодятся сами как хотят. Много их там плавает, половина скрывается. Как их подсчитать? Кормом для рыбок кормим. Объем его тоже точно не знаю. Большой аквариум, литров 300-400 ".

Благодаря сайту госзакупок можно проследить за аппетитом рыбок из министерского аквариума. В 2014 году рыбки могли наесться всего на 385 евро в эквиваленте, а уже в следующем году Министерство было готово тратить на рыбок около 770 евро, в 2016 году - 745. Так что 2017 год с его 1000 евро может стать самым хорошим в жизни аквариума из приемной министра сельского хозяйства страны. Кстати, в этом году на курсы повышения квалификации своих сотрудников и участие в семинарах Минсельхозпрод планирует потратить примерно столько же - по 1000 рублей.