Чтобы не давать жилья, у многодетной матери отобрали детей 7 11.01.2017, 14:45

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Детей кобринские власти забрали даже без решения суда.

Такое решение, основанное только на выводах комиссии по делам несовершеннолетних является нарушением законодательства. При этом нет ни одного факта, документально подтверждающего нахождение детей в «социально опасном положении».

Зато теперь мать вынуждена бороться за детей, а не решать жилищный вопрос. Подробнее об этом в материале «Белсат».

В деревне Тевли Кобринского района у многодетной матери Нелли Дитковской забрали четверых детей. Комиссия по делам несовершеннолетних Кобринского райисполкома постановила, что им нужна государственная защита.

«Голословно написано, что мы злоупотребляем алкоголем, хотя подтверждения этому нет», — утверждает Нелли.

Местный участковый не предоставил ни одного протокола задержания

Нелли или ее гражданского мужа Владимира в нетрезвом состоянии никто не видел. Документального подтверждения фактов буйства или хулиганства нет. Только на словах.

«В прошлый раз я просил, под свою ответственность брал, что будет порядок, пьяных не будет. Но как ни зайдешь — по колено грязи… ладно, навели порядок, потом смотришь — он напился», — говорит участковый Сергей Жолах.

Соседи злоупотребления алкоголем в семье не подтверждают

Обвинения, что дети ходят грязные в школу, местные жители опровергают тоже.

«Я захожу к нему, и мы вместе идем на работу, он всегда трезв», — говорит соседка Елена.

«Четверо детей, дети не плачут, не бегают, есть не просят ни у кого», — добавляет соседка Ольга.

Нет замечаний к сельчанам и на рабочих местах. Нелли работает дояркой, а Владимир — полеводом и животноводом.

Почему же забрали детей?

Мать четверых детей считает, что это произошло из-за жилищного вопроса.

«Стою с 2010-го года на улучшение жилищных условий. А им проще не улучшить мне условия, а детей забрать, меньше проблем», — уверена многодетная мать.

Жилье, которое предлагали многодетной семьи для улучшения условий, не приспособлено не то что к жизни с детьми, но и вообще к жизни. Крыша течет, штукатурка со стен осыпается, а воду жители соседней квартиры проводили самостоятельно.

Представители местной власти сбежали от неудобных вопросов

Правозащитники утверждают, что, забирая детей без суда, чиновники нарушают и права семьи, и права детей.

«Мы считаем, что это злоупотребление должностными полномочиями, некомпетентность и это не на благо семьи делается», — прокомментировал ситуацию правозащитник Олег Волчек.

Бороться в такой ситуации сложно

Однако правозащитник отмечает, что в нашей стране не существует соответствующей правовой базы.

В результате Нелли и Владимир вынуждены теперь бороться не за улучшение жилищных условий, на которое имеют право, а за то, чтобы детей вернуть домой.