Молодежь БНФ: Великое княжество Литовское никуда не исчезло 8 11.01.2017, 14:52

6,580

Беларусь является основательницей и правопреемницей одной из мощнейших стран Европы.

Молодежь БНФ объявила 2017-й годом ВКЛ. Об этом активисты организации написали на своем сайте.

«Наша история является очень богатой и древней. Наша государственность насчитывает уже более 1000 лет, но свой расцвет она приобрела при Великом княжестве Литовском. ВКЛ является неотъемлемой частью нашей истории и стоит не только помнить это, но и гордиться этим.

Беларусь является основательницей одной из мощнейших стран Европы и по праву считается ее правопреемницей, поэтому очень важно не забывать это, ценить и пропагандировать это, особенно среди белорусской молодежи, которая является будущим нашей нации.

Именно поэтому мы объявляем 2017 год - годом Великого княжества Литовского и собираемся делать наши акции, мероприятия и кампании для пропаганды истории ВКЛ как неотъемлемой части истории Республики Беларусь. Основная идея этой большой компании - обратить внимание белорусской молодежи на нашу богатую историю, показать, что наша история начинается не с 1917 года, а гораздо раньше. Что мы страна, которая когда основала одну из мощнейших стран Европы и что мы по праву являемся наследниками Великого княжества Литовского.

Мы не собираемся возрождать Великое княжество Литовское или претендовать на его бывшие земли, так как считаем что национализм должен быть здоровым, но вместе с тем, мы – нация, которая не должна забывать свою историю, свои корни, свою богатую культуру, которая простирается далеко за пределы нашей Республики Беларусь», - написали активисты.

Они также сообщили, что в рамках этой кампании нас «ждет много интересных и развлекательных мероприятий, акций, маленьких и больших компаний, а также многочисленные встречи с интересными людьми, историками, экскурсии по местам ВКЛ, круглые столы, креативные уличные акции, многие интернет-акции, выход современного и интересного сайта о ВКЛ и ютуб-канала о Великом княжестве Литовском и много других интересных вещей».

«Также мы собираемся наладить связи с нашими литовскими соседями, особенно с литовской молодежью, потому что мы вместе жили в одной стране больше всего и не стоит забывать это. Это поспособствует нашему сотрудничеству, культурному сближению, ведь нас разделяет всего лишь одна маленькая полоска, а сближает намного больше», - убеждены активисты.

«Также, мы считаем, что через культурное сближение с нашими литовскими соседями и проведение этой кампании у нас есть куда больше шансов противостоять российской агрессии, которая уже идет на наших землях.

А 2018 год мы объявляем годом Белорусской Народной Республики, как первой попытка восстановления нашей государственности.

Великое Княжество Литовское не исчезло, его просто перестали рисовать на картах», - заключают активисты молодежной организации БНФ.