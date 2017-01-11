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Александра Герасименя провела яркий мастер-класс в Гродно

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  • 11.01.2017, 15:07
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Серебряный призер Лондона и обладательница бронзы Рио провела в детской спортивной школе около трех часов.

Белорусская «Золотая рыбка» — так еще называют известную пловчиху Александру Герасименю журналисты и болельщики, побывала в Гродно во вторник, 10 января, сообщает «Вечерний Гродно».

Сначала девушка выступила перед школьниками СШ №39 на Ольшанке, а затем провела мастер-класс для юных спортсменов в бассейне СДЮШОР №5.

Серебряный призер Лондона и обладательница бронзы Рио провела в спортивной школе около трех часов. Девушка не стала заходить в воду, а показывала с бортов бассейна, что нужно делать. Ребята выполняли упражнения, ныряли, соревновались в эстафетах, а затем долго не отпускали своего кумира. Старшеклассники брали автографы прямо на своих школьных дневниках, а малыши в купальниках делали «селфи» со звездой белорусского спорта и забыли про свою тренировку.

О проведении мастер-классов Александра Герасименя написала в начале января на своей страничке в Facebook. Девушка рассказала, что готова приехать в любой город страны и бесплатно поработать с детишками. Александра призналась, что ей нравится проводить мастер-классы с юными спортсменами, но из-за профессиональной карьеры на такие занятия у нее просто не хватает времени.


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