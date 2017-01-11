Жириновский предложил изменить гимн России 8 11.01.2017, 15:10

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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Лидер ЛДПР насчитал в гимне аж целых шесть куплетов и посетовал, что их очень долго петь.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить гимн Российской Федерации, при этом изменив его текст.

«Мне кажется, надо поправить. Шесть куплетов - получается очень долго, оставить три куплета и припев четвертым. Пусть комитет (Госдумы) по культуре этим займется», - сказал Жириновский, выступая на пленарном заседании.

По его утверждению, «содержание (гимна) также не самое лучшее». «Гимн должен вдохновлять и показывать, какая страна. Там про страну вообще ни слова не сказано», - цитирует Жириновского ТАСС.

Напомним, нынешний российский гимн - это бывший гимн СССР. Правда, текст был слегка подкорректирован «под Россию». В гимне на самом деле не шесть, а три куплета и повторяющийся после каждого припев.

Ранее сайт charter97.org сообщал, что в сентябре 2016-го во время награждения орденом Жириновский спел Путину гимн царской России «Боже, царя храни!».