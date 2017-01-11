Владимир Малей: Лукашенко в безвыходном положении 18 11.01.2017, 15:16

8,038

Владимир Малей

Белорусы должны игнорировать оплату незаконного налога.

Тысячи «писем счастья» получили брестчане в новом году. Таким образом отделения Министерства по налогам и сборам пытаются заставить белорусов оплатить незаконный налог на «тунеядство».

В то же время деятельность декрета Лукашенко, которая могла бы быть поводом к таким действиям в рамках закона, приостановлена, как пояснил «Радыё Рацыi» правовой инспектор профсоюза радиоэлектронной промышленности Владимир Малей:

- Затормозили этот декрет о «тунеядстве», так как людей, ищущих работу, оказалось больше, чем рабочих мест. И вот эта ситуация накручивается и накручивается. Лукашенко в безвыходном положении и делает все, чтобы как-то это нивелировать.

Малей убежден, что пока деятельность декрета приостановлена, то не надо спешить оплачивать незаконный налог, а в случае необходимости следует обращаться за помощью к правозащитникам.