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Ученые рассказали, как улучшить память за 30 минут

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  • 11.01.2017, 15:35

Для этого не понадобится даже делать каких-то особых упражнений.

Как полагают группа ученых их Хельсинки во главе с профессором Микко Самсом, с помощью прослушивания радио, взрослые и дети улучшают работу своего мозга, что положительно отражается на памяти и способности к изучению языков, пишет издание tvoymalysh.com.ua.

Исследователи пришли к выводу, что люди, которые часто слушают радио, как и музыканты, проще улавливают речевые интонации. Это позволяет им лучше понимать собеседника и легче воспринимать полученную от него информацию. К тому же, прослушивание радиопередач является отличным тренажером для внимания и умения концентрироваться на одной задаче, так как у слушателя нет возможности просмотреть видеоряд.

«Чем лучше наши внимание и память, тем быстрее мы воспринимаем ту или иную информацию», - уверен профессор Самс.

Именно поэтому в дороге или дома необходимо слушать интересные радиопередачи, петь знакомые песни или настроить радио на увлекательный аудиоспектакль, который понравится всей семье. Для достижения положительного эффекта достаточно 30-40 минут в день.


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