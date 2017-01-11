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Полевой жаворонок не пустил китайские инвестиции в Беларусь

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  • 11.01.2017, 15:36

Стало известно, кто виновен в срыве реализации проекта на $100 миллионов в китайско-белорусском парке «Великий камень».

В сентябре 2015 года вице-премьер Анатолий Калинин поучаствовал в торжественной закладке первого камня в основу нового завода – компания «Цзюй Синь Солод Технология» собиралась перерабатывать в Беларуси продукты ячменя, пишет «Салідарнасць».

Это итог договоренностей между Лукашенко и председателем КНР Си Цзиньпином, — заявил Калинин.

Спустя полтора года первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев рассказал, что договор с «Цзюй Синь Солод Технология «был расторгнут «по соглашению сторон, без взаимных претензий» в конце декабря 2016 года.

Экспертами был сделан вывод, что предложенная технология не гарантирует отсутствия повышенного скопления птиц, а значит, может влиять на безопасность полетов самолетов в Национальном аэропорту Минск, – заявил Кирилл Коротеев.

Если верить чиновнику, напрашивается неожиданный вывод: договоренности между сверхдержавой и одной маленькой, но гордой страной сорвал полевой жаворонок…


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