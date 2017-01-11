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Мужчина на снегоходе прорвался через белорусско-украинскую границу

  • 11.01.2017, 15:38

Пограничники Украины и Беларуси задержали нарушителя, который пересек белорусско-украинскую границу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПС Украины.

"В результате слаженных действий и поисков вскоре пограничники Житомирского отряда и сотрудники Национальной полиции за несколько километров от границы, в зоне отчуждения, обнаружили и задержали гражданина Украины. Мужчина был на снегоходе, к которому на сани прицепил маломерную лодку", - говорится в сообщении 11 января.

В ГПСУ добавили, что во время выяснения обстоятельств было установлено, что 55-летний житель Славуты официально выехал на территорию Беларуси, а дальше решил незаконно переместить на территорию Украины снегоход и маломерное плавсредство, которые ему принадлежат.

На гражданина составлен протокол о нарушении государственной границы. Кроме снегохода и лодки у нарушителя изъяли охотничий нож, который он имел при себе.


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