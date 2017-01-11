Светлана Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центра 2 11.01.2017, 15:47

Светлана Алексиевич

Фото: ULF ANDERSEN VIA GETTY IMAGES

Писательница заявила, что в организации «облизывают сапоги власти».

Вчера появились сведения, что нобелевский лауреат Светлана Алексиевич собирается выйти из Русского ПЕН-центра. Об этом написал в своем блоге на livejournal.com Николай Подосокорский со ссылкой на ее подругу писательницы Риту Кабакову, сообщает «Еврорадио».

«Раскол в писательско-правозащитной организации Русский ПЕН-центр усугубляется. После беспрецедентного решения Исполкома Русского ПЕН-центра об исключении журналиста Сергея Пархоменко за публичную критику руководства организации, ПЕН покинули Лев Рубинштейн, Александр Иличевский и Борис Акунин. А 47 членов Русского ПЕНа выступили с коллективным заявлением, в котором потребовали безотлагательно провести в Москве общее собрание организации и выразили недоверие действующему Исполкому.

Сегодня стало известно, что Русский ПЕН-центр покидает Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Об этом в «Фейсбуке» написала ее подруга Рита Кабакова: «Из вчерашней переписки со Светланой Алексиевич: «Рита, после того, как они исключили Пархоменко, я тоже решила выйти из этой странной теперь организации. Сегодня мне звонила старая знакомая, было то же самое чувство. Мы все больше и страшнее разделяемся. Теперь с нами может быть все... Светлана».

Ожидается, что официальное заявление о выходе из Русского ПЕНа Светлана Алексиевич сделает завтра. Напомню, что ранее по причине несогласия с политикой руководства организацию покинули такие известные писатели и общественные деятели как Сергей Костырко, Игорь Иртеньев, Лев Тимофеев, Людмила Улицкая, Наталья Мавлевич, Владимир Мирзоев, Любовь Сумм, Ирина Ясина, Ольга Тимофеева, Зоя Светова, Ирина Сурат, Борис Херсонский, Нуне Барсегян, Григорий Ревзин, Виктор Шендерович, Владимир Войнович, Сергей Гандлевский, Дмитрий Бавильский».

Сегодня Светлана Алексиевич подтвердила свой выход из Русского ПЕНа журналистам «Нашай Нiвы».

«Дело в том, что попираются все идеалы основателей ПЕНа. Конфликт с Пархоменко произошел из-за того, что не раз уже Русский ПЕН отказывается подписывать письма в защиту тех, кто страдает от путинской власти, — рассказала Светлана Алексиевич. — И вот теперь конкретно был случай с отбывающим срок режиссером Сенцовым… Снова ПЕН декларировал, что это не дело писателей — кого-то защищать, что-то отстаивать, дело писателей сидеть тихонько и писать — то есть, честно сказав, облизывать сапоги власти.

Меня долго просили не выходить, ведь и так десятки достойных людей ушли [из Русского ПЕНа]: Улицкая, Войнович, другие. Я оставалась, поскольку люди прогрессивные надеялись, что удастся выстоять в этой борьбе, что «темная» часть не победит. Но не удалось. И у меня нет оснований больше участвовать в этой игре.

Могу сказать так: нечто подобное с писателями было в сталинские времена — когда настолько робко себя вели писатели, писательские организации. Но Путин уйдет, а эта страница останется в истории ПЕНа».

При этом членом Белорусского ПЕН-центра Светлана Алексиевич остается.