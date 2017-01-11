В Беларуси собираются запретить доллар 16 11.01.2017, 15:50

По давней проблеме белорусской экономики — исключительно высокой долларизации — Нацбанк наносит удар за ударом.

Но похвастаться серьезными результатами пока не выходит. Некоторые предлагают решительные меры по избавлению от доллара в обиходе белорусов.

Доллар — в голове

Масштабные девальвации 2009 и 2011 года, казалось, окончательно убедили белорусов в верности американской валюте — ставки налогов, депозиты, зарплатные ориентиры, цены на недвижимость, автомобили, бытовую технику и турпоездки привычно номинировали в долларах. И даже глас разума в виде запрета для физлиц кредитования в валюте еще долго вызывал возмущение не только простых обывателей, но и специалистов в банковских кругах — спрос есть, так зачем, мол, душить предложение, пишет tut.by.

Но с 2015 года правительство и Нацбанк взялись за давнюю проблему решительно. В апреле прошлого года усилия поддержал и правитель. Лукашенко потребовал отвязаться от доллара, думать понятиями белорусского рубля. «Дедолларизация невозможна без изменения сознания людей. А мы привыкли все в долларах считать», — констатировал он.

Масштабы долларизации впечатляют. В очередном «Банковском вестнике» в статье трех авторов, заместителя директора Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Михаила Демиденко, экономиста ЕАБР Алексея Кузнецова и Натальи Мирончик отмечено, что в Беларуси сохраняется один из самых высоких уровней долларизации экономики среди стран ЕАЭС и Европы. «После 2011 г., вплоть до начала 2016 г., доля валютной составляющей в структуре депозитов и кредитов продолжала увеличиваться из-за вынужденных корректировок курса белорусского рубля к иностранным валютам, в том числе в ответ на ослабление курса российского рубля на внешних рынках под воздействием внешних шоков», — отмечено в материале.

Аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха уточняет, что если говорить о долларизации банковских вкладов населения, то Беларусь окажется среди лидеров не только в регионе, но и в мире. По состоянию на 1 января 2017 года доля валютных депозитов в общей структуре банковских вкладов населения составила 76,3% (и это несмотря на значительное снижение ставок по валютным депозитам и меры декрета президента № 7 от 11 ноября 2015 г, которым рублевые депозиты получили поблажки в плане взимания налога на доходы с процентов).

«В действительности доля валютных сбережений в общей структуре сбережений белорусов может превышать 85%, поскольку помимо банковских вкладов инвестиционный портфель физических лиц включает валютные облигации банков и предприятий, валютные гособлигации, депозиты в драгоценных металлах, мерные слитки драгоценных металлов, наличную иностранную валюту „под матрасом“ и денежные средства за рубежом», — уточняет Муха.

Эксперт обращает внимание на то, что до мирового экономического кризиса 2008 года и соответствующих кризисных явлений в экономике Беларуси население и предприятия, напротив, гораздо более охотно работали с рублями и сберегали в рублях. В 2007—2008 гг. удельный вес рублевых депозитов населения устойчиво колебался в диапазоне 63,7−68,3% против всего лишь 26% в начале 1999 г.

Изменение пристрастий не удивительно. Долларизацию авторы статьи в «Банковском вестнике» называют «проявлением рационального стремления экономических субъектов застраховаться от гиперинфляции», и призывают решить коренные проблемы экономики страны.

Гарантии — рублю?

Демиденко, Кузнецов и Мирончик разделяют меры по сокращению уровня долларизации экономики на три уровня. Первоочередные направлены на изменение макроэкономической среды, второй уровень — пассивные, ориентированные на формирование благоприятной финансовой рыночной среды, третий уровень — активные, призванные воздействовать на стимулы распространения операций конкретного сегмента рынка, а также правила установления цен на отдельные товары.

Переход Нацбанка к более гибкому режиму обменного курса, а также внешние шоки, связанные с наблюдаемыми существенными колебаниями мировых цен на нефть и курсов мировых валют, стимулировали предприятия, осуществляющие расчеты в валюте по экспортно-импортным сделкам и обязательствам по банковским кредитам, к хеджированию валютных рисков. Авторы статьи отмечают, что первоочередными в данном направлении будут «меры по совершенствованию механизмов регулирования сделок хеджирования валютного риска в части учета, налогообложения и порядка проведения, а также созданию бенчмарков доходности финансовых инструментов, номинированных в белорусских рублях».

Скорейшее разрешение данных проблем будет зависеть прежде всего от действий Минфина по внедрению Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Финансовые инструменты». «В части решения задачи по наращиванию ликвидности в иностранной валюте будет разумным задействовать в большей мере канал прямых иностранных инвестиций, а не внешних заимствований, которые склонны усиливать риски сохранения высокого уровня долларизации», — отмечено в статье.

Среди других мер авторы выделяют улучшение условий для привлечения прямых иностранных инвестиций и реализацию Нацбанком намеченных мероприятий по либерализации валютных отношений и снижению нормы обязательной продажи валютной выручки (с 1 сентября 2016 года размер обязательной продажи валюты уже снижен с 30 до 20%).

Эксперты не советуют повышать привлекательность долгосрочных сбережений в национальной валюте по сравнению с валютными за счет ограничений по валютным депозитам, но в перспективе, считают они, речь может идти об отмене преференций в рамках декрета № 7 для валютных депозитов. К примеру, возможно взимание с них налога на доходы с процентов вне зависимости от срока.

Самым радикальным предложением в статье Демиденко, Кузнецова и Мирончик можно считать рекомендацию «постепенно по мере финансовой стабилизации перейти к системе гарантированного возмещения вкладов в ограниченных пределах, то есть только для вкладов в национальной валюте». Сейчас в Беларуси действует система 100-процентного страхования вкладов физлиц в любой валюте.

Интересно, что одну из предложенных авторами мер — дифференциация норм обязательного резервирования — регулятор успел внедрить еще до опубликования материала. С 1 февраля на равную величину изменяются нормативы отчислений в фонд обязательных резервов: от привлеченных средств в рублях снижаются с 7,5% до 4%, от привлеченных средств в иностранной валюте увеличиваются с 7,5% до 11%.

«Введение дифференцированного обязательного резервирования по привлеченным банками средствам следует оценивать положительно, поскольку эта мера направлена на дедолларизацию экономики Беларуси и, в частности, на дедолларизацию пассивов и активов банковского сектора страны. Введение дифференцированного резервирования по привлеченным средствам создает за счет более низких ставок дополнительные преимущества для рублевых операций по сравнению с операциями в иностранной валюте», — поясняет Александр Муха.

Например, с учетом принятой меры банки смогут снизить процентные ставки по рублевым кредитам, в то время как стоимость валютных кредитов может несколько повыситься (либо в качестве альтернативы банки дополнительно снизят процентные ставки по валютным вкладам). Разумеется, этот шаг (дифференцирование нормативов) также должен дополняться комплексом других мер по увеличению привлекательности операций в национальной валюте, отмечает эксперт.

Авторы статьи в «Банковском вестнике» также обращают внимание на исследования экспертов Всемирного банка и Международного валютного фонда, выявившие в отдельных банках Беларуси значительный косвенный кредитный риск по кредитам в иностранной валюте, предоставленным нехеджированным заемщикам. «Видится целесообразным повысить требования к капиталу таких банков посредством повышения весовых коэффициентов риска для капитала по валютным кредитам, которые имеют больший кредитный риск, связанный с колебаниями обменного курса, побудив тем самым банки повышать процентные ставки по валютным кредитам, что, в свою очередь, снизит спрос на них». В этом направлении Нацбанк также уже двигается.

«Доверие и предпочтения в денежной сфере — вещи очень инерционные, они формируются в течение длительного периода времени, и их весьма трудно переломить», — отмечает Александр Муха.

Активно и системно решать проблему засилья доллара Нацбанк начал еще в 2015-м, для начала отпустив курс рубля — тем более держать его стало просто нечем, ведь золотовалютные резервы изрядно потрепала прежняя политика фиксированного курса. Практически сразу работодатели начали массово отвязывать зарплаты от долларового эквивалента — ожидая приличных колебаний курса рубля, они стремились зафиксировать свои обязательства в нацвалюте.

Параллельно развернуто масштабное наступление на инфляцию, которое оказалось вполне эффективным, за год цены в Беларуси выросли на скромные 10,6%.

Остальные меры, сокращение директивного кредитования, поддержание положительных реальных ставок по рублевым депозитам, отказ от практики накачки зарплат, также внесли свой вклад в общее дело борьбы с долларом.

Но, не устают повторять эксперты, дедолларизация — игра «в долгую», и власти важно «посылать общественности последовательные сигналы о своем твердом намерении обеспечивать монетарную стабильность и гибкость обменного курса и не допускать попятных движений».

И если регулятор не дрогнул, продолжая гнуть свою линию, то Лукашенко в ноябре вспомнил былую белорусскую мечту и вновь пообещал среднюю зарплату «попиццот». «Еще раз подчеркиваю, 500 долларов в будущем году — средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило», — настаивал он. Дедолларизировать ориентир, пообещав «по тысяче» (рублей) правитель почему-то не решился, хотя прошлогодняя деноминация как раз способствует удобству расчетов и «рублевых» обещаний. Впрочем, источники будущего зарплатного чуда не просматриваются вне зависимости от валюты.

«В целом снижение уровня долларизации национальной экономики представляет собой длительный и постоянный процесс. Добиться существенных результатов в дедолларизации экономики можно в течение пяти-семи лет при условии совместных усилий не только правительства и Нацбанка, но и всех субъектов экономики», — отмечает Александр Муха.

Кроме того, целесообразной он называет дедолларизацию внешней торговли и увеличение внешнеэкономических операций в национальных валютах на территории Евразийского экономического союза.

О том, что Беларуси предстоит еще долгий путь выхода на устойчиво высокие темпы экономического роста, а высокий уровень долларизации создает ряд системных рисков, которые могут существенно осложнить этот путь, говорят и другие эксперты. «Необходима скорейшая реализация начатых правительством институциональных и структурных реформ, направленных на повышение инвестиционной привлекательности белорусской экономики, снижение факторов макрофинансовой уязвимости и усиление экономического потенциала», — резюмируют авторы статьи в «Банковском вестнике».

Быстро выжить доллар из жизни белорусов не получится.