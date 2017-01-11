Движение «За Свободу» собирает подписи за улицу Слуцких повстанцев в Минске 11.01.2017, 15:59

Активисты предлагают переименовать Комсомольскую в честь героев восстания.

Координатор Движения «За Свободу» в Минской области Виталий Амелькович инициировал сбор подписей за переименование улицы Комсомольской в улицу Слуцких повстанцев, сообщает «Белсат».

«Я призываю поддержать это обращение, потому что наши герои заслуживают, чтобы в их честь была названа улица», — говорит Виталий Амелькович.

В петиции подчеркивается, «именно на нынешней улице Комсомольской находился дом Эдварда Войниловича, в котором заседала Рада Слуцка, и где было принято историческое решение о начале борьбы против войск российской Красной армии, которые наступают на белорусские земли».

«Считаем, что такое переименование поспособствует патриотическому воспитанию в независимом духе жителей Слуцка — первого города в нашей стране, который вооруженной силой боролся за независимость Беларуси», — говорится в петиции.

Сбор подписей начался в ноябре прошлого года. Активисты собрали 550 подписей и передали их в Слуцкий райисполком. Власти провели общественные слушания, порядок их проведения члены Движения «За Свободу» обжаловали. По словам Виталия Амельковича, жалоба была отправлена в Миноблисполком 14 декабря 2016 года, поэтому реакция на нее ожидается до 14 января.

«На те слушания нас не пригласили, не сообщили о времени и месте их проведения. Они были проведены неизвестно где и неизвестно как», — рассказал координатор движения по Минской области.

Сейчас перед Движением стоит цель-минимум — добиться широкого общественного обсуждения переименования улицы Комсомольской в Слуцке.

«Слуцкое восстание — значительное историческое событие в истории Беларуси. Считаем, что случчане, которые боролись за сохранение независимой белорусской власти на территории Слуцкого района в 1920-м году, имеют право быть увековечены в названии одной из улиц города. До сих пор в Слуцке нет никакого ни памятника, ни улицы, которая напоминала бы нашим потомкам об этом важном историческом событии», — отмечается в тексте петиции.

Подпись можно поставить онлайн на ресурсе Zvarot.by. Кампания продлится до 31 января 2017 года. 1 февраля коллективное электронное обращение будет отправлено на адрес Слуцкого районного исполнительного комитета.