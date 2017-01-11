Ги Верхофстадт: Пора ответить Путину 11.01.2017, 16:15

Ги Верхофстадт

Ведущие политики ЕС намерены дать жесткий ответ на информационную агрессии России против Запада.

Ги Верхофстадт — бывший премьер-министр Бельгии, президент Альянса либералов и демократов в Европейской группе (ALDE) в Европарламенте. В начале января он также выдвинул свою кандидатуру на пост президента Европарламента. Его колонка был опубликована в Project Syndicate в конце декабря 2016 года (перевод — liga.net).

Американские спецслужбы ФБР и ЦРУ прямо заявили, что Россия провела серию взломов и кампанию по дезинформации с целью повлиять на результаты выборов в США в пользу Дональда Трампа. Трудно оценить, насколько успешной была российская кибероперация, но мы знаем, что Кремль добился того, чего он хотел. Журнал «Time» ошибся, когда назвал Трампа «человеком года». Несомненно, 2017-й стал годом Владимира Путина.

Атака на США может стать прелюдией к грядущей предвыборной неразберихе в Европе, где чиновники наперегонки выдвигают планы предотвращения российской кибернетической агрессии накануне выборов 2017 года в Нидерландах, Германии и Франции. Предыдущие политические кибервзломы в Европе до отвращения похожи на хак серверов Национального комитета Демократической партии в США, предположительно инициированный из России.

«Атаки на компьютерные сети — только один из элементов гораздо более широкой гибридной войны, которую Россия ведет против Запада».

В начале 2015 года группа, связанная с правительственными кругами России, взломала сервера германского Бундестага, получила доступ к конфиденциальной информации и слила их на WikiLeaks, где они и были опубликованы. Федеральный департамент защиты Конституции Германии выдвинул против России обвинения в организации сходной атаки на правительственные компьютерные сети. Между прочим, в ноябре мощную кибератаку пережили сервера Европейской комиссии, и хотя ее инициаторов выявить не удалось, но запустить такую акцию в состоянии очень немногие люди и организации.

Атаки на компьютерные сети — только один из элементов гораздо более широкой гибридной войны, которую Россия ведет против Запада. Россия поддерживает организации крайне правых националистов и популистские движения по всей Европе, включая финансирование Национального Фронта Марин Ле Пен во Франции и обеспечение пиар-поддержкой политиков из британской Партии Независимости в прайм-тайм на телеканале Russia Today, который финансируется из бюджета РФ.

Президент Барак Обама, наконец, призвал ответить на попытки России подорвать американскую демократию, но он обязан был сделать значительно больше — и значительно раньше. Для европейцев было бы непростительной глупостью надеяться в этом отношении на содействие будущей администрации Трампа. Стив Бэннон, его главный стратег и бывший исполнительный директор американского «альтернативно-правого» пропагандистского веб-издания «Breitbart News», открыто предлагал помочь Ле Пен выиграть будущие президентские выборы.

«Президент Обама, наконец, призвал ответить на попытки России подорвать американскую демократию. Но он обязан был сделать значительно больше - и значительно раньше».

Официальные источники в России признают, что они только в 2016 году потратили 1,2 миллиарда евро на проведение кампаний в зарубежных медиа. В Евросоюзе появились тысячи сайтов фейковых новостей, которые не раскрывают своих владельцев. Число дезинформационных сайтов в Венгрии удвоилось в 2014 году, а в Чехии и Словакии появились не менее 42 новых сайтов для засорения информационной экосистемы ЕС. С еще меньшей стеснительностью Кремль потратил миллионы долларов на создание площадок для прямой пропаганды — таких, как информагентство «Спутник» — даже на фоне схлопывающейся экономики собственной страны.

Российская дезинформационная кампания сложна и многогранна, но общим ее направлением является подрыв доверия к европейским демократическим институтам. Одним из таких методов стал троллинг в социальных сетях. Социальные сети также стали основной площадкой для применения стратегии России по пересмотру истории (ее главным стержнем стало утверждение, что Россия в одиночку выиграла Вторую мировую войну);

распространению среди европейских и американских националистических движений «теорий заговора», которые, например, обвиняют Запад в начале войны в Украине; а также отрицанию реальности вроде участия российских вооруженных сил в событиях в Крыму и Украине.

Для защиты против этого натиска Западу следует поддерживать свободу медиа, поощрять ответственный подход, но одновременно создавать законные способы закрывать каналы систематической дезинформации. Увеличение бюджета ЕС на 2017 год для Европейской службы по внешним воздействиям StratCom в этом отношении обнадеживает - прежде она была крайне недооценена, несмотря на то, что работала в критически важной области выявления и противодействия дезинформации. Но ЕС и НАТО обязаны также извлечь уроки из результатов выборов в США, значительно усилив меры коллективной общеевропейской кибер-безопасности и убедив правительства стран-членов ЕС расширить их собственные системы информационной обороны. На политическом фронте Путин должен получить ясный сигнал, что его вмешательство в национальные выборы приведет к тяжелым последствиям для экономических интересов РФ.

Независимо от мер, предпринимаемых на уровне правительств, частным предприятиям и гражданским организациям следует всерьез озаботиться добросовестностью, сбалансированностью и достоверностью своих медийных источников. Совместные действия дают ощутимый результат. Например, Россия закрыла версию «Спутника» на шведском языке, так как шведские медиа не пользовались их материалами.

«В 2016 году мы получили представление об истинном масштабе вызова, который Путин бросил западной демократии. В 2017 году нам придется ответить на этот вызов в полную силу»

Хотя Facebook дал понять, что готов совершенствовать свою систему противодействия недобросовестным публикациям, усилий обычных пользователей для этого может быть недостаточно. Некоторые германские депутаты уже предположили, что для оздоровления социальных сетей понадобятся меры законодательного характера. Тем не менее, основной линией информационной обороны Европы остаются ее свободная пресса и усилия неправительственных организаций по выявлению лжи.

Европейцам не стоит обольщаться нынешним состоянием свободной прессы в их странах. В конце концов, уже существует британская редакция Breitbart News и это издание намерено расширяться в пределах всего Евросоюза. Всего через несколько дней после избрания Трампа, как сообщила «New York Times», «Мэрион Марешаль-Ле Пен, племянница Марин Ле Пен, набирающая силу в Национальном Фронте, написала в твиттере: «Я приняла предложение Стива Бэннона... работать вместе».

Западные демократии вошли в период уязвимости, а Россия больше не желает играть по правилам, которые неукоснительно соблюдались даже в разгар Холодной войны. Путин активно разжигает гибридную войну против Запада, войну, которую мы лишь начинаем осознавать, не говоря уж о том, чтобы ей противостоять. Настало время защищать наши принципы. В 2016 году мы получили представление об истинном масштабе вызова, который Путин бросил западной демократии. В 2017 году нам придется ответить на этот вызов в полную силу.