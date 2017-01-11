закрыть
11 января 2017, среда, 16:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Миллиардер Баффет экономит на завтраках в McDonald's

1
  • 11.01.2017, 16:04
Уоррен Баффет
Фото: Bloomberg

В дни спада на бирже один из богатейших людей мира не стесняется взять сэндвич подешевле.

Глава холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, один из самых богатых людей мира, заявил, что экономит на завтраках в McDonald's в дни, когда фондовый рынок падает, передает gordonua.com.

Такое заявление он сделал в ходе съемок документального фильма «Стать Уорреном Баффетом», который покажет канал HBO 30 января и трейлер к которому уже появился в сети.

«МакМаффин с беконом, яйцом и сыром стоит $3,17. Но если рынок открылся в минусе, я предпочту сэндвич за $2,95», – звучит цитата Баффета в трейлере.

Согласно рейтингу Forbes, состояние 86-летнего Баффета в 2016 году составило в $72,4 млрд. По этому показателю он уступает только основателю Microsoft Биллу Гейтсу ($83,9 млрд).


Мнение

Лукашенко загибается без денег Радиной
Лукашенко загибается без денег Радиной Наталья Радина
Нельзя быть хитрее всех
Нельзя быть хитрее всех Мечислав Гриб
Массы народные и углеводородные
Массы народные и углеводородные Ирина Халип
Коротко о выборе реальности
Коротко о выборе реальности Лев Рубинштейн


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле