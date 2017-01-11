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Магазины уже начали выставлять «честные» ценники

  • 11.01.2017, 16:24

В магазинах с марта останутся только новые цены c полной стоимостью товара за килограмм или литр.

В Беларуси в ходу уже только новые деньги, и с января на ценниках даже в интернет-магазинах рекомендовано писать рубли и копейки. А еще Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) еще в конце прошлого года ввело понятие «честная цена». Что это? Допустим, вы покупаете пакет гречки объемом 800 граммов за 2 рубля. В ведомстве решили, что рядом с ценой на конкретный пакет нужно честно писать и то, сколько стоит 1 килограмм этой гречки (в данном случае - 2 рубля 50 копеек).

Правда, в магазинах вводить новшества не торопятся, пишет kp.by.

Когда уберут лишние нули и появятся «честные цены»?

За ночь ценники не переставишь, особенно в крупных магазинах, поэтому МАРТ ввел переходный период. Два месяца - с 1 января по 1 марта - цены в старых и новых деньгах не нарушение. Но с марта все должно быть только в рублях и копейках. Иначе владельцев кафе, магазинов, баров будут штрафовать. Так что осталось потерпеть два месяца, и больше не будем путаться с переводом цен.

С 1 января магазинам рекомендовано указывать цену за килограмм крупы, если в упаковке, к примеру, 800 граммов. Рекомендовано - не значит обязательно. А вот с 1 июля такие «честные ценники» должны появиться везде! Если товар весит более 1 килограмма или объемом - более 1 литра, то цену за литр/килограмм также надо указывать.

В магазинах «честные ценники» уже начали появляться.

- Мы уже начали вывешивать такие ценники, - рассказали в одном из столичных магазинов. - Меняем их по мере поступления товара. Как только приходит новая партия, вешаем уже новый ценник с пересчитанной ценой. То же самое - с ценниками, где еще указаны старые рубли. В принципе, проблем нет, бухгалтерия уже все подсчитала в специальной программе. Надо только развесить по прилавкам. Делаем это без спешки, время есть.

Где «честных цен» не будет?

«Честные ценники» должны появится в торговых объектах, в интернет-магазинах, автомагазинах, в рекламе, каталогах. Но в МАРТе сделали несколько исключений, когда цену за килограмм или литр высчитывать не надо. Это касается следующих товаров:

- если вес продукта составляет менее 50 граммов (или миллилитров). Но для специй и приправ честная цена потребуется!

- на алкогольный, слабоалкогольный напиток;

- на табачное изделие;

- на товар в определенном наборе (например, набор соусов);

- на непищевой товар. То есть шампуни, гели для душа, стиральные порошки и т. д. высчитывать по литрам и килограммам не будут.

Ввели исключение и для некоторых мест продаж. Не потребуется писать честные цены, если:

- это киоски, палатки, лотки и тележки;

- продажа идет с использованием корзин и иных приспособлений;

- через торговые автоматы;

- это рынки, ярмарки, аукционы.

Как будут оформлять ценники?

Определять их размер, цвет, форму магазины могут на свой вкус. Но есть базовое правило: цена за килограмм и литр должна находиться ниже и быть визуально меньше по шрифту, чем цена за единицу товара.


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