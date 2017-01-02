«Милиционер выстрелил в него дважды» 157 2.01.2017, 9:44

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Жена расстрелянного милиционером на Новый год минчанина рассказала новые подробности трагедии.

В новогоднюю ночь милиционер дважды применил оружие в отношении жителя Минска. Оба госпитализированы.

Инцидент произошел в одном из домов по проспекту Любимова в Минске в седьмом часу утра 1 января. Андрей Г. отмечал новый год с женой и близкими, но кто-то из соседей вызвал милицию с жалобой на шум. На произошедшее дальше есть две противоположные версии. Точно известно, что сам Андрей и прибывший по вызову милиционер госпитализированы.

— Как только он открыл дверь, я услышала хлопки и крики. Первой в тамбур выбежала моя сестра и милиционер сразу же наставил пистолет на нее. Я увидела лежащего на полу мужа. Он был весь в крови. Тот дважды выстрелил в него, — рассказала tut.by Анастасия Т., жена Андрея.

Девушка уточнила, что они с компанией отмечали Новый год в своей квартире. Когда на шум пожаловались соседи, они стали вести себя тише. Примерно в 6.40 кто-то вызвал милицию.

— Я не успела поговорить со стрелявшим милиционером, потому что он почти сразу убежал. Когда я пыталась остановить кровь, рядом со мной стояло двое других милиционеров, я не знаю были они сразу или подошли позже, — добавила она.

Скорая помощь отвезла ее мужа в военный госпиталь на пр. Машерова.

Вечером 1 января следы крови и стрельбы еще видны в подъезде. Большое красное пятно занимает площадь около метра возле входа в лифт на первом этаже.

— Выстрелы слышала моя жена. Ее полдня допрашивала милиция, — рассказал Николай, один из жителей этого подъезда. — Знаю Андрея и его отца давно — спокойные люди. В голове не укладывается, что здесь могло произойти.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский пересказал версию милиционера.

— Со стороны нападавшего, который находился в нетрезвом состоянии, была попытка завладеть оружием нашего сотрудника. Он наносил удары и пытался схватиться за кобуру с табельным оружием. Милиционер произвел предупредительный выстрел, но он не возымел действия. Наш сотрудник был вынужден стрелять в мягкие ткани, чтобы обездвижить человека.

Ластовский добавил, что стрелявший милиционер госпитализирован с черепно-мозговой травмой. На напавшего на него минчанина заведено уголовное дело по ч.2 статьи 363 УК РБ («Сопротивление сотруднику органов внутренних дел»). Максимальное наказание — лишение свободы до 5 лет.