NASA: К Земле приближаются две кометы 2.01.2017, 8:05

2,712

Астрономы миссии NEOWISE обнаружили два объекта, которые приближаются к Земле.

Первый объект, комета C/2016 U1 NEOWISE, достигнет ближайшей к Солнцу точки, расположенной внутри орбиты Меркурия, 14 января, сообщает NASA.

Второй объект, 2016 WF9, который является астероидом или кометой без пылевого облака, достигнет орбиты Земли 25 февраля, оказавшись на расстоянии 51 миллион километров от планеты. В диаметре 2016 WF9 достигает 1 километра.

Оба небесных тела не представляют опасности для планеты.