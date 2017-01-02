Самолет с высланными из США российскими дипломатами прибыл в Москву 7 2.01.2017, 8:11

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Их привез специальный борт авиакомпании "Россия" - официального перевозчика президента и членов правительства.

35 сотрудников российских учреждений в четверг были объявлены персонами нон-грата в США. В течение 72 часов они и члены их семей - всего 96 человек - должны были покинуть США.

"Последние предновогодние дни они [высылаемые сотрудники] провели без сна и отдыха, укладывая багаж и параллельно "закрывая" хвосты - волей-неволей за годы жизни все обрастаем бытовыми обязательствами, которые при отъезде требуют внимания", - написал на своей странице в Фейсбуке сотрудник посольства России в Вашингтоне Юрий Мельник, описывая отъезд коллег.

29 декабря Вашингтон объявил о введении новых санкций против России в связи с кибератаками во время избирательной кампании в США.

В санкционный список добавлены шесть частных лиц и пять организаций, в том числе ФСБ России, а также командование ГРУ - в списке начальник ГРУ Игорь Коробов и его первые заместители. Кроме того, власти США запретил российским дипломатам посещать две загородные резиденции, заявив, что эти резиденции использовались для разведывательных действий.