Мальта стала председателем ЕС 2.01.2017, 8:16

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С 1 января Мальта приняла у Словакии председательство в Совете ЕС.

Среди приоритетов председательства Мальты в ЕС, в частности, борьба с терроризмом, урегулирование миграционного кризиса, совершенствование процедур контроля на внешних границах ЕС, содействие экономическому росту ЕС. Вызовом для Мальты также будет единый европейский рынок, безопасность, социальная политика, соседи Европы и морская политика.

Решение Великобритании о выходе из состава ЕС повлияло на изменение календаря председательства в ЕС. Эта страна должна была возглавить ЕС во второй половине года, однако Лондон отказался от своей очереди.

В результате председательство от Мальты примет Эстония.