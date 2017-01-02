закрыть
2 января 2017, понедельник, 12:27
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Мальта стала председателем ЕС

  • 2.01.2017, 8:16
  • 6,886

С 1 января Мальта приняла у Словакии председательство в Совете ЕС.

Среди приоритетов председательства Мальты в ЕС, в частности, борьба с терроризмом, урегулирование миграционного кризиса, совершенствование процедур контроля на внешних границах ЕС, содействие экономическому росту ЕС. Вызовом для Мальты также будет единый европейский рынок, безопасность, социальная политика, соседи Европы и морская политика.

Решение Великобритании о выходе из состава ЕС повлияло на изменение календаря председательства в ЕС. Эта страна должна была возглавить ЕС во второй половине года, однако Лондон отказался от своей очереди.

В результате председательство от Мальты примет Эстония.


Мнение

Отсчет начинается
Отсчет начинается Ирина Халип
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены Наталья Радина
Шаг к закону
Шаг к закону Ольга Майорова
Пропали ключи, или Новогоднее выступление Лукашенко
Пропали ключи, или Новогоднее выступление Лукашенко Владимир Халип


Интервью

Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус